محمد بركات: جملة واحدة وراء اعتزالي كرة القدم وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات





ولعب "الزئبقي"، في السكة الحديد والإسماعيلي ثم أهلي جدة والعربي القطري قبل العودة إلى الأهلي عام 2005.

وتُوّج «بركات» بأكثر من 25 بطولة برفقة النادي الأحمر، حيث فاز بسبع بطولات دوري على التوالي، بالإضافة إلى أربع بطولات دوري أبطال أفريقيا.





وأعتزل عام 2013 بعد الدورة الرباعية التي حصد من خلالها الأهلي الدوري.

تمنى محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق والنادي الأهلي، عودة الجماهير مجددًا للتواجد في المدرجات خلال الموسم الجديد.وقال بركات في تصريحات تلفزيونية :" جمهور الأهلي سبب نجوميتي، وأتمنى عودة الجماهير مرة أخرى".وأضاف :"هناك فارق كبير عندما نرى المباريات بدون جمهور، فعندما كنا نلعب كان للجمهور عامل قوي في تغيير النتيجة وإثارة الحماس في اللاعبين".وأشار بركات :"لا يوجد أي حسابات لي على موقع التواصل تويتر، وما يتم نشره على إحدى الحسابات ليس لي علاقة به".وتطرق للحديث عن أسباب اعتزاله كرة القدم قال :"سمعت جملة واحدة، وصممت بعدها على الاعتزال".وأضاف :"كابتن محمد يوسف أصر على بقائي في صفوف الفريق ولو موسم، وهو أكثر شخص تمسك بوجودي".وزاد :"الكابتن محمد يوسف بمثابة الأخ الكبير، وقام بتقديري كثيرًا ويرغب في بقائي بالأهلي لمدة موسم أخر".