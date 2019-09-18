عاجل- الأهلي يُقيد نيدفيد في قائمته المحلية بدلًا من حمدي

Advertisements

قام مسئولو النادي الأهلي بقيد كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأحمر في قائمة الفريق المحلية بدلًا من أحمد حمدي.



وانضم حمدي رسميًا لصفوف الجونة مقابل ٧ مليون جنيه بعد الجلسة التي عقدها نادر شوقي أمس الثلاثاء مع مسئولو الأهلي.



وأغلق النادي الأهلي قائمته المحلية بقيد نيدفيد ليكمل القائمة استعدادًا للموسم الجديد.



وكان مسئولو الأهلي قد قاموا بقيد حمدي في قائمة الفريق، لكن بعد رحيله رسميًا قاموا بقيد نيدفيد.



ويغيب نيدفيد عن المباريات مع الأهلي منذ إبريل الماضي، بعد إصابته في غضروف الركبة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام مصر المقاصة في الموسم الماضي.



الجونة يضم أحمد حمدي رسميًا

تعاقد نادي الجونة رسميًا مع أحمد حمدي قادمًا من النادي الأهلي، بعدما توصل مسئولو كلا الناديين إلى اتفاق نهائي.



وتوصل نادر شوقي رئيس شركة إدراة الكرة بالجونة لاتفاق نهائي مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لضم حمدي بصفة نهائية.



وستكلف صفقة انتقال حمدي خزينة الجونة مبلغ ٧ مليون جنيه، حيث وقع على عقود انتقاله رسميًا.



وسينضم حمدي لكتيبة الأهلي التي ستشارك مع الجونة في الموسم الجديد، أمثال المعارين أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار، والمنضمين بصفة نهائية محمد نجيب وعمرو بركات وإسلام محارب.

