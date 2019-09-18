خبير اقتصادي: الدولة استخدامت الديون لرفع الناتج المحلي (فيديو)
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:53 ص
Advertisements
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مؤشرات الأداء الاقتصادي بأنها يجب أن تنعكس على حياة المواطن اليومية، بمعنى أن معدل النمو الذي بلغ 5.6% يجب أن يشعر به المواطن المصري.
وأضاف "نجم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي" اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تهدف إلى خلق فرص عمل، موضحا أن هناك تطور كبير في هذا المجال حيث انخفض معدل البطالة من 13.5% إلى 7.5% خلال 5 سنوات فقط.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن خلق فرص عمل ناتج عن استخدام القروض والديون في مشروعات استثمارية توفر فرص عمل وتدر عائد على الدولة بدلًا من استخدامها في الاستهلاك أو شراء سلع وخدمات، لافتًا إلى أن استخدام الديون بشكل أمثل أدى إلى رفع الناتج المحلي للدولة وانخفاض الدين العام للدولة.
وأكمل الخبير الاقتصادي أن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين العام خلال الـ3 سنوات المقبلة ليصل إلى 80%، مضيفا: "هناك علاقة مباشرة بين الدين العام ومعدل البطالة".
وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي بمواصلة بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، مشددًا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
Advertisements
- "المالية": 8.5% عجز الموزانة المستهدف خلال 2018/ 2019
- "النحاس": مؤشرات مصر الاقتصادية ستتحسن في عام 2018
- السيسي يجتمع مع المجموعة الاقتصادية.. ويوجه بخفض الدين العام وعجز الموازنة
- خبير اقتصادي: تخفيض عجز الموازنة يستلزم العمل على محورين
- أبرز النقاط فى بيان صندوق النقد الدولى حول الاقتصاد المصري
- ننشر تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية
- توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية (فيديو)
- "المالية": خفض العجز الكلى إلى 8.2% من الناتج المحلى الإجمالى
- خبير اقتصادي يجيب: مصر تحقق معدلات نمو 8% بحلول 2022 في هذه الحالة
المزيد عن: ديون مصر خبير اقتصادي التحسن الاقتصادي أخبار مصرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر