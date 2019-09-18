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خبير اقتصادي: الدولة استخدامت الديون لرفع الناتج المحلي (فيديو)

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:53 ص
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خبير اقتصادي: الدولة استخدامت الديون لرفع الناتج المحلي (فيديو)
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داليا الحسين
 
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قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مؤشرات الأداء الاقتصادي بأنها يجب أن تنعكس على حياة المواطن اليومية، بمعنى أن معدل النمو الذي بلغ 5.6% يجب أن يشعر به المواطن المصري.

وأضاف "نجم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي" اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تهدف إلى خلق فرص عمل، موضحا أن هناك تطور كبير في هذا المجال حيث انخفض معدل البطالة من 13.5% إلى 7.5% خلال 5 سنوات فقط.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن خلق فرص عمل ناتج عن استخدام القروض والديون في مشروعات استثمارية توفر فرص عمل وتدر عائد على الدولة بدلًا من استخدامها في الاستهلاك أو شراء سلع وخدمات، لافتًا إلى أن استخدام الديون بشكل أمثل أدى إلى رفع الناتج المحلي للدولة وانخفاض الدين العام للدولة.

وأكمل الخبير الاقتصادي أن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين العام خلال الـ3 سنوات المقبلة ليصل إلى 80%، مضيفا: "هناك علاقة مباشرة بين الدين العام ومعدل البطالة".

وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي بمواصلة بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، مشددًا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
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