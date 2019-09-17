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ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:55 م
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ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر
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رامي بشاي
 
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الابيض المقررة لها مواجهة الأهلي على كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب :


وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي


خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي.


خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسي - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - إمام عاشور - محمد أونجم.


خط الهجوم : خالد بو طيب - عمر السعيد - مصطفي محمد


وقرر الجهاز الفني للفريق الابيض السفر إلى مدينة الإسكندرية فى الواحده ظهر غدا الأربعاء للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء السوبر.


وقد وصلت بعثة فريق الزمالك إلى الاراضي المصرية امس الاثنين بعد رحلة سفر شاقة من السنغال إلى المغرب ثم مصر، وذلك بعد تعرض الابيض للهزيمة من فريق جينيراسون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف وحيد في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.


ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم ٢٨ من الشهر الجاري، حيث طلب مجلس الإدارة إقامة اللقاء على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس.

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