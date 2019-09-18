حالة الطقس اليوم الأربعاء 18/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 18/9/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة العظمى الصغرى القاهرة 24 33 شبين الكوم 23 33 طنطا 23 32 دمنهور 23 32 الإسكندرية 24 30 بلطيم 24 30 مطروح 20 29 السلوم 20 29 سيوة 19 33 بورسعيد 25 30 دمياط 24 29 الزقازيق 23 33 الإسماعيلية 22 34 السويس 23 34 العريش 23 31 رفح 21 31 رأس سدر 23 35 نخل 17 32 نويبع 26 35 طابا 24 33 كاترين 18 31 الطور 25 33 شرم الشيخ 27 35 الغردقة 27 36 مرسى علم 24 34 الفيوم 24 35 بني سويف 24 35 المنيا 23 35 أسيوط 22 36 سوهاج 24 36 قنا 25 38 الأقصر 24 39 أسوان 25 40 أبو سمبل 26 39 الوادي الجديد 21 36 شلاتين 27 37 أبو رماد 26 36 حلايب 29 34 رأس حدربة 28 33

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية





المدينة العظمى الصغرى مكة المكرمة 28 42 المدينة المنورة 26 43 الرياض 25 41 المنامة 30 38 أبوظبي 30 40 الدوحة 28 38 الكويت 26 44 دمشق 14 33 بيروت 25 30 عمان 16 32 القدس 18 28 غزة 20 30 بغداد 25 42 مسقط 28 33 صنعاء 13 27 الخرطوم 26 37 طرابلس 20 30 تونس 21 30 الجزائر 20 26 الرباط 15 26 نواكشوط 24 30





درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18/9/2019 في العواصم الأجنبية





المدينة العظمى الصغرى بكين 15 27 كوالالمبور 23 33 طوكيو 16 27 أثينا 16 30 روما 16 28 باريس 10 21 مدريد 15 26 برلين 08 14 لندن 10 19 مونتريال 10 19 موسكو 06 13 نيويورك 12 24 واشنطن 14 24







بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية



