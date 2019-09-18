حالة الطقس اليوم الأربعاء 18/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الأربعاء 18/9/2019 في مصر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|24
|33
|شبين الكوم
|23
|33
|طنطا
|23
|32
|دمنهور
|23
|32
|الإسكندرية
|24
|30
|بلطيم
|24
|30
|مطروح
|20
|29
|السلوم
|20
|29
|سيوة
|19
|33
|بورسعيد
|25
|30
|دمياط
|24
|29
|الزقازيق
|23
|33
|الإسماعيلية
|22
|34
|السويس
|23
|34
|العريش
|23
|31
|رفح
|21
|31
|رأس سدر
|23
|35
|نخل
|17
|32
|نويبع
|26
|35
|طابا
|24
|33
|كاترين
|18
|31
|الطور
|25
|33
|شرم الشيخ
|27
|35
|الغردقة
|27
|36
|مرسى علم
|24
|34
|الفيوم
|24
|35
|بني سويف
|24
|35
|المنيا
|23
|35
|أسيوط
|22
|36
|سوهاج
|24
|36
|قنا
|25
|38
|الأقصر
|24
|39
|أسوان
|25
|40
|أبو سمبل
|26
|39
|الوادي الجديد
|21
|36
|شلاتين
|27
|37
|أبو رماد
|26
|36
|حلايب
|29
|34
|رأس حدربة
|28
|33
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|مكة المكرمة
|28
|42
|المدينة المنورة
|26
|43
|الرياض
|25
|41
|المنامة
|30
|38
|أبوظبي
|30
|40
|الدوحة
|28
|38
|الكويت
|26
|44
|دمشق
|14
|33
|بيروت
|25
|30
|عمان
|16
|32
|القدس
|18
|28
|غزة
|20
|30
|بغداد
|25
|42
|مسقط
|28
|33
|صنعاء
|13
|27
|الخرطوم
|26
|37
|طرابلس
|20
|30
|تونس
|21
|30
|الجزائر
|20
|26
|الرباط
|15
|26
|نواكشوط
|24
|30
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18/9/2019 في العواصم الأجنبية
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|بكين
|15
|27
|كوالالمبور
|23
|33
|طوكيو
|16
|27
|أثينا
|16
|30
|روما
|16
|28
|باريس
|10
|21
|مدريد
|15
|26
|برلين
|08
|14
|لندن
|10
|19
|مونتريال
|10
|19
|موسكو
|06
|13
|نيويورك
|12
|24
|واشنطن
|14
|24
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية
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