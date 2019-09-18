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حالة الطقس اليوم الأربعاء 18/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الأربعاء 18/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الطقس
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حالة الطقس اليوم الأربعاء 18/9/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة24 33
شبين الكوم23 33
طنطا23 32
دمنهور23 32
الإسكندرية24 30
بلطيم24 30
مطروح20 29
السلوم2029
سيوة1933
بورسعيد25 30
دمياط24 29
الزقازيق23 33
الإسماعيلية22 34
السويس23 34
العريش23 31
رفح2131
رأس سدر2335
نخل1732
نويبع2635
طابا2433
كاترين1831
الطور2533
شرم الشيخ27 35
الغردقة27 36
مرسى علم24 34
الفيوم24 35
بني سويف24 35
المنيا23 35
أسيوط22 36
سوهاج24 36
قنا25 38
الأقصر24 39
أسوان25 40
أبو سمبل2639
الوادي الجديد2136
شلاتين2737
أبو رماد2636
حلايب2934
رأس حدربة2833

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالعظمىالصغرى
مكة المكرمة28 42
المدينة المنورة26 43 
الرياض25 41
المنامة30 38
أبوظبي30 40
الدوحة28 38
الكويت26 44
دمشق14 33
بيروت25 30
عمان16 32
القدس18 28
غزة20 30
بغداد25 42
مسقط2833
صنعاء1327
الخرطوم2637
طرابلس2030
تونس2130
الجزائر2026
الرباط1526
نواكشوط2430

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18/9/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالعظمىالصغرى
بكين1527
كوالالمبور2333
طوكيو1627
أثينا1630
روما1628
باريس1021
مدريد1526
برلين0814
لندن1019
مونتريال1019
موسكو0613
نيويورك1224
واشنطن1424

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 18/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
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