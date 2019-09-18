الباز: نتائج هاشتاج "كفاية بقى يا سيسي" مزورة.. والرئيس رمز الاستقرار (فيديو)
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:31 ص
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أمنية فوزي
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أعلن الإعلامي محمد الباز، تأييده لهاشتاج "إحنا معاك يا ريس"، قائلًا: "إحنا معاك يا سيسي"، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رمز لاستقرار الدولة، معلقًا: "وليس من أجل الرئيس ولكن من أجل الدولة لأنه رمز لاستقرارها ولو أي حد مكانه كنا هنعمل كده".
وأكد "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الثلاثاء، أن نتائج هاشتاج "كفاية بقى يا سيسي" كاذبة، لافتًا إلى أن الصفحات التي تنشر هذا الهاشتاج وتروج له كلها مفبركة، وتم إنشائها في شهر سبتمبر 2019.
وأضاف أن مروجي هذا الهاشتاج يستخدمون التكنولوجيا لزيادة عدد المغردين، عن طريق برنامج "بوت"؛ ينسق عمل مئات الحسابات غير الحقيقية لنشر تغريدات بعينها، لافتًا إلى أنه عبارة عن برمجة آلية تعمل على نشر تغريدات جاهزة بطريقة عمل آلية بدون تدخل البشر، مؤكدًا أنها حرب تكنولوجية، وأنهم يستخدمون التكنولوجيا لترويج الأكاذيب.
ومن جانبه أوضح المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن البوتات عبارة عن نظام إلكتروني يتم استخدامه على السوشيال ميديا لنشر أكبر عدد من التويتات وإعادة تويتات قديمة على تويتر مرة أخرى.
وأضاف "حجاج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن البوت عبارة عن رد أوتوماتيكي، يستخدم للردود الجاهزة من خلال قاعدة بيانات، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأدوات المتاحة لإعادة نشر التغريدات على تويتر.
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