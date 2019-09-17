أحمد السقا يستأنف تصوير "العنكبوت" بعد عودته من أمريكا

يستأنف الفنان أحمد السقا، تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما قضى عدة أيام فى أمريكا، لتقديم أوراق نجله "ياسين" في إحدى الجامعات الأمريكية، وحصل ياسين على مجموع كبير من المدرسة البريطانية في مصر.





وكان صور أحمد السقا، عدة مشاهد فى مصر بفيلمه الجديد، ثم انتقل بعدها للتصوير فى مدينة "الأقصر" مع فريق عمله بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن يصور السقا عدة مشاهد تجمعه بالفنانة منى زكى وظافر العابدين الفترة المقبلة فى القاهرة، ثم ينتقل بعدها للسفر إلى سفاجا للتصوير هناك.





فيلم "العنكبوت" يشارك فى بطولته بجانب السقا، كل من منى زكى، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفى، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى، وجارى التعاقد مع بعض الممثلين، الفيلم من تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال.





يشار إلى أن آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطرارى" عام 2017، وشارك فى بطولته أمير كرارة، غادة عادل، أحمد حلمى، باسم سمرة، مصطفى خاطر، وآخرون، إخراج أحمد خالد موسى.









نشر "ياسين السقا"، نجل الفنان أحمد السقا صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تطبيق الصور "إنستجرام"، وظهر نجل السقا ويرافقه عمر علاء مبارك "حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك خلال تواجدهما بأحدي الكافيهات بمدينة نيويورك الأمريكية.

الجدير بالذكر بأن ياسين السقا كشف عن فيلمه القصير "Inside out"، وهو من إخراجه وتمثيله وناطق باللغة الإنجليزية.



وفي سياق آخر كان ياسين يمر بأزمات متتالية مثل إصابته بأزمة نفسية حادة وطالب من الجميع أن يهتم بالعلاج النفسي بعد تجاهله للعلاج النفسي، مؤكدً في حديث له عبر صفحته الرسمية بأن العلاج النفسي ضروري لتجاوز المحن والأزمات وأنه لا يخجل من الاعتراف بمعاناته النفسيه بعد إصابته بالإحباط لافتًا إلي أن والدته من دعمته لتجاوز هذه الأزمة.

ياسين السقا المستبعد من أعمال فنية عدة في اللحظات الأخيرة لأسباب غامضة، نشر رسالة عبر حسابه بموقع انستجرام قال فيها: اليوم أحب أن أتخذ من الانستجرام منبرًا لأعرض شيئًا بدأت أن أقتنع به، وتزداد هذه القناعة أكثر، يومًا بعد يوم.

تابع قائلًا: في البداية أود أن آخذ قليلًا من الوقت لأتوجه بالشكر لأمي، لأنها لم تكن مجبرة للمجيء إلى حياتي، وأنها على علم بما أشعر به من مشاعر وحالة نفسية.

وأضاف: لم ولن أخجل من أن أُفصح عن معاناتي بسبب حالة إحباط، بل بالعكس، كنت أشعر بالفخر أن أفصح عن هذه المشاعر يومًا بعد يوم. كنت أحاول السيطرة على كل هذه المعوقات التي تهدد حياتي. فأنا سعيد، وتزداد هذة السعادة تدريجيًّا فأصبحت أقدّر النعم التي أنعم الله عليّ بها، فليس لكل منا الطاقة والقدرة لتقدير هذة النِعَم التي توجد بحياتنا.

وقال: لذلك أحب أن أوضح أنّ الصحة النفسية لا بد أن تنتشر أكثر وأكثر، مثل ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسينغابور، وكثير من الدول المتقدمة الأخرى، وتأخذ هذة الأمور بعين الاعتبار. وأعلن أنني سأكون عضوًا فاعلًا لحركة تدعى "feel"، فهذة تشملني أنا وكثيرًا ما يعانون مثلي من هذه المشاكل.

واختتم ياسين رسالته بقوله: لقد حان وقت التغيير. فمن الآن وصاعدًا قد حان الوقت أن يعي الناس ويكونوا أكثر دراية. فليس لأحد الحكم على الآخر، فكل منّا له مشكلته وليس كل منّا مكان الآخر. فهذا وقت الوعي الفكري الذي يتخذ اتجاهًا محليًّا وعالميًّا. فلنبدأ جميعًا بتحقيق التغيير.

غياب تام لرموز "مبارك" في جنازة والدة أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق

شيع العشرات، منذ قليل، جثمان السيدة ناهد القبلي، والدة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، من مسجد سعاد كفافى بجامعة مصر للعلوم فى مدينة 6 أكتوبر.

وحضر الجنازة عدد من الأقارب دون تواجد أي من الشخصيات العامة أو السياسية التى زاملت الدكتور أحمد نظيف في فترة توليه رئاسة وزراء مصر.

وتولى أحمد نظيف، منصب رئيس الوزراء، في عام 2004، حيث كان وزير الاتصالات السابق في حكومة عاطف عبيد.

وأبرز الأسماء التي كانت في حكومة أحمد نظيف، جاءت كالتالي: كان يشغل منصب وزير الدفاع حينها، المشير محمد حسين طنطاوي، والإنتاج الحربي سيد مشعل، والخارجية أحمد أبو الغيط، والداخلية حبيب العادلي، وشغل منصب وزير المالية، بوسف بطرس غالي، والبيئة ماجد جورج، والتنمية المحلية عبد الرحيم شحاتة، والتنمية الإدارية أحمد درويش، والتعليم أحمد جمال موسى.

تقدمت الحكومة باستقالتها عقب انتهاء انتخابات الرئاسة عام 2005, حيث كلفها الرئيس مبارك الفائز في الانتخابات بالاستمرار في أداء مهامها لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية, ثم قبل الرئيس مبارك الاستقالة, وأعاد تكليف الدكتور نظيف بتشكيل الحكومة الجديدة في ديسمبر 2005.









