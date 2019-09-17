وكيل "تعليم" البحيرة في حواره لـ"الفجر": 19 مدرسة جديدة تدخل الخدمة.. وتسليم 95% من الكتب للمدارس (صور)

- ما هي أبرز استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد؟



استعدت مديرية التربية والتعليم هذا العام بشكل مختلف بقيادة اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة السنوية بالمدارس والتي يصل عددها إلي 3933 مدرسة، وتم تنفيذ مبادرة مصر أم الدنيا بهم والتي تشمل أعمال النظافة ورفع التراكمات داخل وخارج المدارس وكذا نظافة الأفنية والأسوار والطرقات والفصول ودورات المياه والتشجير مع تجديد الإعلام ودهان الأسوار ومراجعة طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها وتركيب شاشات تفاعلية بمدارس التعليم الثانوي، كما تم تكريم مسئولي المدارس الفائزة بمسابقة أفضل مدرسة "ابتدائي، إعدادي، ثانوي" بكل إدارة تعليمية وذلك من خلال معايير تم وضعها لتقييم هذه المدارس.



- كم عدد المدارس الجديدة التي ستدخل العام الدراسي الجديد؟



تم الانتهاء من تسليم عدد 19 مدرسة جديدة ما بين إحلال كلي وجزئي بالتنسيق مع إدارة الأبنية التعليمية، كما تم عمل صيانة شاملة لعدد 38 مدرسة، سيتم وفي إدارة بندر دمنهور سيتم افتتاح أول مدرسة متميزة بشكل رسمي أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث تم فتح باب القبول لها وتم وضع قواعد صارمة للتحويلات لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، فهي مدرسة قائمة علي نظام التعليم الجديد لتطوير مراحل كي جي 1 و2 والصفين الأول والثاني الابتدائي.



- ماذا عن كثافة أعداد الطلاب داخل الفصول؟



طبعا إحنا كل سنة في زيادة لا يستوعبها عدد المدارس التي يتم بناؤها، فيتم إتاحة عدد من الفصول في المدارس الموجودة بالمناطق ذات الكثافة السكانية ومنها إدارات بندر دمنهور وكفر الدوار وكوم حمادة، كما يتم تشغيل المدارس بفترات مسائية لتستوعب عدد الطلاب الزائد، كما أن كل طفل يبلغ عمر 6 سنوات فيكون إلزام علينا توفير مكان له داخل مدرسة قريبة من المربع السكني الموجود به طبقا لقانون 139 لسنة 1981م.



- كيف سيتم مواجهة عجز عدد المدرسين داخل المدارس؟



تم إعادة ندب المعلمين كجزء أولي لسد العجز داخل المدارس لحين إعلان وزارة التربية والتعليم مسابقة استكمال الأعداد والعجز الموجود داخل المدارس، لذا أطمئن أولياء الأمور أن الوزارة علي وعدها لسد عجز المدرسين بكل المحافظات.



- ماذا عن توافر الكتاب المدرسي؟



دوري الرئيسي هو إحضار الكتب المدرسية من الوزارة وتسليمها للمديرية ثم توزيعها علي الإدارات ومنها إلي المدارس، حيث تم تسليم أكثر من 95% من الكتب المدرسية بالمراحل التعليمية المختلفة إلى المدارس، وجارى وصول باقي الكتب تباعا تمهيدا لتسليمها إلى الطلاب مع بداية العام الدراسي وبأقصى تقدير في الأسبوع الأول للدراسة، وتم التشديد على عدم ربط تسليم الكتب بدفع المصاريف الدراسية.



- ما هي الإجراءات التي تمت للحفاظ علي سلامة الأطفال داخل المدارس؟



تم التشديد علي جميع الإدارات التعليمية وتوزيع منشورات علي المدارس بعمل الصيانة اللازمة لجميع النوافذ واستبدال الزجاج التالف بنوع آخر من البلاستيك المقوي، وكذا إصلاح كل ما يهدد أمن وسلامة الطفل ولو بنسبة واحد بالمليون، حيث تم متابعة كافة الإجراءات الخاصة بصيانة بالوعات الصرف الصحي والوصلات الكهربائية وجميع مخارج الكهرباء وتأمينها مع عمل الصيانة اللازمة للبوابات وغسيل خزانات المياه وتطهيرها ورفع جميع الرواكد الخشبية ومتابعة سلامة قوائم الملاعب والأجراس والشبابيك، كما تم التنبيه علي مديري المدارس بتكثيف الإشراف داخل أفنية المدارس والمباني وتشديد الانضباط لدي الطلاب حماية لهم وحفاظا عليهم، لذا يجب علينا أن نحافظ علي حياة الطالب الذي هو بمثابة كل شيء في حياة والديه الذين وثقوا فينا وتركوه أمانة معنا، وبإذن الله هذا العام لن يشهد أي حوادث للطلاب داخل المدارس.



- ماذا عن مدارس التأسيس العسكري التي تم اختيارها بالمحافظة؟



بالفعل تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التربية والتعليم والدفاع، لاختيار مدرسة ثانوية صناعية بكل محافظة ينفذ بها تربية عسكرية غير نمطية حيث سيتم تدريس مادة التربية عسكرية للصف الأول الثانوي بها لتحقيق الانضباط والانتماء لإنتاج جيل واع قادر على مواجهة تحديات المستقبل ويملك من الفكر المستنير ما يؤهله للنجاح والتفوق ومواجهة الأفكار المتطرفة والإرهاب بالفكر القويم والوطنية والعمل الجاد والانضباط والسلوك القويم الذي يميز قواتنا المسلحة الباسلة.



ووقع الاختيار علي مدرسة الثانوية الزخرفية بإدارة بندر دمنهور لتدكون مدرسة عسكرية وستبدأ العمل هذا العام، وتم عمل جولة بمرافقة المستشار العسكري للمحافظة، لتفقد مكاتب القائد والضباط وصف الضباط والفصول التعليمية ودورات المياه والفناء وطرقات المدرسة، كما تم اختيار مدرستي عزت النمر الثانوية بإيتاي البارود وناصر الثانوية بكوم حمادة ضمن المدارس العسكرية وسيتم تجهيزهم للعام الدراسي القادم.



- ماذا تقول للمدرسين والطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد؟



أقول لكل أولادنا وزملائنا وجميع العاملين بالتربية والتعليم، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة العام الدراسي الجديد وأتمنى من الجميع أن يكونوا علي قلب رجل واحد لإنجاح المنظومة التعليمية، فهم عماد الأمة وبناة المستقبل.



- كيف سيتم تأمين المدارس من الخارج وتوعية الطلاب بالإرشادات العامة؟



بالفعل أكد مدير الحماية المدنية أنه تم التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمة لتوفير الاشتراطات الأمنية بالمدارس من خلال 64 نقطة إطفاء منتشرة على مستوى المحافظة، وأكد على أهمية الصيانة الدورية لكافة الوصلات الكهربائية، ومراعاة عدم وجود أية تشوينات داخل المدارس أو بجوارها قد تؤدي إلى اشتعال حرائق، كما طالب بضرورة تخصيص حصة في بداية العام الدراسي لتوعية الطلاب بالإرشادات العامة للتعامل مع الحريق، حيث سيتم توزيع كتيبات إرشادية ونشرات فنية على الطلاب، تتضمن الإرشادات الهامة في مجال الحماية المدنية وإرشادات عن كيفية تنفيذ خطة الإخلاء بالمدارس.



- ما هي خطة المشروعات الجديدة لإنشاء المدارس؟



يوجد خطة متكاملة لإنشاء 70 مدرسة جديدة بتكلفة 515 مليون جنيه بمراكز المحافظة المختلفة خاصة بالمناطق الصحراوية والنائية، وذلك للقضاء على كثافة الفصول الدراسية ومواجهة التسرب من التعليم



- ماذا عن مستوى جودة التعليم بالمدارس؟



محافظة البحيرة من المحافظات الرائدة التي تطبق معايير الجودة في التعليم، حيث حصلت عدد 269 من مدارس المحافظة على شهادة الجودة من الهيئة القومية لضمان الجودة وهذا يعكس جهود كافة القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

مع بداية كل عام دراسي بمحافظة البحيرة تزداد تساؤلات أولياء الأمور قبل الطلاب حول استعدادات العام الجديد، وأهم الحلول التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم لحل مشاكل الأعوام السابقة، فكان لبوابة "الفجر" هذا الحوار مع الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.. وإلي نص الحوار.