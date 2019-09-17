عاجل - برشلونة يتلقي ضربة موجعة أمام بوروسيا دورتموند
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:03 م
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أحمد عصام
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تلقى إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة صدمة جديدة خلال مباراة فريقه ضد فريق بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب السيجنال ادونا بارك في ألمانيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وتعرض الظهير الإسباني جوردي ألبا لإصابة قوية خلال الشوط الأول من المباراة، وخرج من اللقاء مصابا في الدقيقة 40 من الشوط الأول، وشارك بديلا له سيرجو روبرتو في المباراة.
وسيخضع جوردي ألبا لفحوصات طبية بعد عودة بعثة الفريق إلى إسبانيا مساء غدا الخميس من أجل الوقوف على مدى قوة الإصابة والمدة التي سيغيبها عن الفريق.
يذكر أن الشوط الأول قد انتهى بين برشلونة وبوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 0-0 وسط سيطرة كبيرة من الفريق الإسباني على مجريات اللقاء.
وتعرض الظهير الإسباني جوردي ألبا لإصابة قوية خلال الشوط الأول من المباراة، وخرج من اللقاء مصابا في الدقيقة 40 من الشوط الأول، وشارك بديلا له سيرجو روبرتو في المباراة.
وسيخضع جوردي ألبا لفحوصات طبية بعد عودة بعثة الفريق إلى إسبانيا مساء غدا الخميس من أجل الوقوف على مدى قوة الإصابة والمدة التي سيغيبها عن الفريق.
يذكر أن الشوط الأول قد انتهى بين برشلونة وبوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 0-0 وسط سيطرة كبيرة من الفريق الإسباني على مجريات اللقاء.
مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند الآن بث مباشر :-
يوفر موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر YALLA SHOOT لمباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر لعام 2019، حيث يلتقي فريق برشلونة مع نظيره بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب "سجينال ايدونا بارك" مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
شاهد بث مباشر مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند الألماني KORA ONLINE حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين الفريق الكتالوني ونظيره بوروسيا دورتموند الألماني في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش، وستقام المباراة علي أرضية ملعب سيجنال ايدونا بارك معقل النادي الألماني، والذي يسعي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.
شاهد بث مباشر مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند الألماني KORA ONLINE حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين الفريق الكتالوني ونظيره بوروسيا دورتموند الألماني في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش، وستقام المباراة علي أرضية ملعب سيجنال ايدونا بارك معقل النادي الألماني، والذي يسعي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.
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