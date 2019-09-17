زاهي حواس: أشهر مغني في العالم سيقود أوبرا توت عنخ آمون (فيديو)

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن أوبرا عايدة تم إعدادها منذ 148 عامًا، وللأسف لا توجد أوبرا تعبر عن التاريخي المصري الفرعوني، معقبًا: "من العيب عدم وجود أوبرا مصرية، بها أبطال معروفين في التاريخ المصري مثل توت عنخ آمون، ونفرتيتي".





وتابع وزير الآثار الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه تواصل مع بعض أصدقائه في إيطاليا من الموسيقيين، لإعداد أوبرا عن توت عنخ آمون، وقام بكتابة قصة هذه الأوبرا بصورة درامية، لافتَا إلى أن أوبرا توت عنخ آمون ستبدأ بمشهد جلوس الملكة نفرتيتي جالسة، وهي حزينة جدًا نتيجة عدم إنجابها لذكور.





ولفت وزير الآثار الأسبق، إلى أنه تواصل مع شخص ايطالي، سيتحمل تكلفة أوبرا توت عنخ آمون، لكي تعرض في افتتاح المتحف المصري الكبير بالمجان، مضيفًا أن أوبرا توت عنخ أمون تمت بالاتفاق مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدي صابر مدير الأوبرا، معقبًا: "أغلب الفريق الفني المشارك في الأوبرا سيكون من مصر، لكن من سيقود الأوركسترا أشهر مغني أوبرا في العالم، وبعض الأسماء اللامعة".





ولفت إلى أن سيذهب إلى نيويورك ديسمبر المقبل، لاختيار الكاست الخاص بأوبرا توت عنخ آمون، وسيتم البدء في إعداد البروفات الخاصة بأوبرا توت عنخ آمون فبراير المقبل.



