رئيس أرامكو: أخمدنا الحرائق على الشركة بأقل من 7 ساعات

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، المهندس أمين الناصر، أن أرامكو هي أكثر شركة جديرة بالثقة على مستوى العالم، لافتا إلى أن

إخماد الحرائق التي تسبب بها هجوم على منشأتين للشركة استغرق حوالي 7 ساعات.

وأوضح "الناصر"، خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، حول الهجوم الإرهابي على معملين نفط لأرامكو في خريص وبقيق، أن الطاقة القصوى للإنتاج في شركة أرامكو تبلغ 12 مليون برميل يوميا.

وأشار إلى أن النقص في إمدادات النفط تم تعويضها من المخزونات.

هذا وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن شركة أرامكو لديها قدرة مخزونية كبيرة في المنتجات النفطية، لن نفصح عنها، كجزء من السلامة وكتأكيد لأهمية وجود المخزونات سواء في الداخل والخارج.

وتابع وزير الطاقة: إننا كحكومة نطلب دائمًا من شركة أرامكو زيادة المخزون في المملكة، ومنذ فترة كنا على تواصل مع الشركة لزيادة المخزون الداخلي كإجراء فاعل، وهذه سياسة أثبتت أنها متوافقة مع ما نراه من أحداث متسارعة.

وشدد وزير الطاقة على أن الأعمال التخريبية التي عانت منها المملكة والشركة، تثبت أن من يخرب في المملكة يخرب في اقتصاد العالم؛ لذلك فأي دولة عليها مسؤولية الحفاظ على أمنها الاقتصادي وليس فقط على أمن اقتصاد المملكة.

واستطرد الوزير: أيًّا كان مصدر العمل التخريبي فكلها أعمال تؤدي إلى فساد وأضرار وكلها أعمال ممنهجة غرضها الإضرار بالدولة؛ فالحرص على سلعة تنتفع بها كل اقتصادات العالم يؤثر على أي دولة تعتمد على تلك السلعة حتى لو كانت لا تشتري نفطًا من المملكة.

وقال الوزير إن المملكة تعاونت مع الخبراء والأمم المتحدة بشأن الهجمات الإرهابية على المعملين، وسوف يكون هناك تحرٍ واستقصاء عمَّن شارك في هذا الأمر وتحديد العقل المدبر.

وأضاف الوزير، أن الأمر قد تصاعد منذ شهور والنقطة الحاسمة هي أن هؤلاء المخربين سيُساءلون وسيُجلبون للمساءلة وسنقوم بمنع تلك الأحداث وهذه الهجمات.

وأعلنت الداخلية السعودية، صباح يوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية استهدفا بطائرة مسيرة.



وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.



وأوضح المصدر ذاته، أنه "عند الرابعة، صباح يوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خري".



وأرجع الحريقين "نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار"، دون أن يحمل أحدا المسؤولية، قائلًا: إنه "بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما".



وفي وقت سابق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مختلفة للحريق الذي شب في معملين للشركة السعودية، وأظهرت التسجيلات وقوع انفجارات وسط الحريق.



وسبب الهجوم على منشآت أرامكو النفطية، والذي أعلنت عنه ميليشيات الحوثي الإيرانية، في خفض إنتاج النفط السعودي إلى النصف تقريبا، الأمر الذي عطل الإمدادات لأكثر من دولة.

وتسبب الهجوم بتوقف ضخ كمية من إمدادات الخام تقدر بنحو 5 ملايين و700 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل قرابة 6 في المئة من إمدادات الخام العالمية.





ووفق تقارير، تقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية، وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.



وتصدر هاشتاج "بقيق" الأكثر تداولا في السعودية، وذلك بعد إعلان وسائل إعلام سعودية عن حريق بمعمل أرامكو في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.

وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه بحسب التقديرات الأولية، أدت الانفجارات إلى توقُّف كمية من إمدادات الزيت الخام تُقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من المخزونات.





وأضاف أن الانفجارات أدَّت إلى توقُّف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تُقدر بنحو مليارَي قدم مكعب يوميًّا تُستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى نحو 50%.