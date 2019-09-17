وفدًا أمريكيًا يزور جامعة بني سويف لبحث إنشاء مركز التميز للمياه بتمويل 30 مليون دولار

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استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الوفد العلمي الأمريكي من جامعات تمبل، وكاليفورنيا وواشنطن ويوتا، شريك الجامعة في مشروع إنشاء مركز التميز للمياه بمحافظة الإسكندرية بتمويل 30 مليون دولار، وذلك لمناقشة الخطة التفصيلية للمشروع وتفعيل دور الجامعة كشريك رئيس للمشروع، وتشكيل فريق عمل مصري أمريكي لمناقشة محاور المشروع المختلفة.



وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، أن المشروع يهدف إلي وضع حلول علمية لمشاكل المياه من نقص الإمدادات، والتلوث على اختلاف المصادر، مشيرا الى تنوع محاور المشروع والتي منها البحوث، والتمويل للمشروعات المتربطة بالمياه، وتطوير البنية التحتية لمعامل بحوث المياه.



وأضاف رئيس الجامعة أن المشروع يسهم في تمويل رسائل علمية للباحثين بالجامعة بمبالغ تتراوح بين ١٠٠٠٠ الى ٢٥٠ الف دولار للمشروع الواحد، وبعثات لأعضاء هيئة تدريس، وتطوير مقررات متعلقة بالمياه واستحداث برامج جديدة للمياه واستحداث درجات علمية مشتركه مع جامعات أجنبية، علاوة على إتاحة فرص سفر للطلاب وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس للتدريب والتعلم والبحث.



وفي إجابة عن تساؤل الوفد حول سبب تميز الجامعة في فترة قصيرة وتنوع البرامج الدراسية بها، صرح رئيس الجامعة أن الجامعة تضع في اعتبارها احتياجات سوق العمل والميزة التنافسية للمحافظة من الناحية الصناعية والزراعية قبل الشروع في انشاء برنامج جديد، إضافة الى روح الفريق وتشجيع الباحثين على الابداع والتفكير والتعاون بين الطلاب والأساتذة.



وأشار البيان، إلى أن الوفد سوف زار كليات العلوم وعلوم الأرض والزراعة والهندسة والدراسات العليا للعلوم المتقدمة.



وكان رئيس الجامعة، أستقبل، صباح اليوم، الدكتور سيد عبد القادر، رئيس الجامعة التكنولوجية ببني سويف، لبحث سبل التعاون في المجالات التكنولوجية والبحثية والعلمية بين الجانبين.



وأكد الدكتور منصور حسن، خلال اللقاء على أهمية التعاون بين الجامعتين، لافتًا إلى أن خطوة إنشاء كليات تكنولوجية جديدة تابعة لوزارة التعليم العالي، تأتي في إطار توجه الدولة لتقديم العمالة الفنية الماهرة لسد احتياجات المجتمع الصناعي، والربط بين تلك الكليات والمجتمع الصناعي المحيط بها.



وأشارت الجامعة، في بيان لها، إلى أن الجانبين ناقشا إمكانية تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وكيفية الاستفادة من جامعة بني سويف باعتباره منارة العلم بالمحافظة، وتنفيذ العديد من الأنشطة والمؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة.

