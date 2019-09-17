مفاجأت في المرحلة الثانية من "حقك تنظمي" بالشرقية (صور)

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بتوجيهات من وزيرة الصحة والسكان، ودعم محافظ الشرقية، وتعليمات وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وبعد انطلاق المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية المجانية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية أول أمس تحت شعار "حقك تنظمي"، والتي تستمر حتي يوم الخميس القادم، وتشمل 9 إدارات صحية هي "الزقازيق – الإبراهيمية – أبو كبير – الصالحية الجديدة – أبو حماد – القرين – أولاد صقر – منشأة أبو عمر – صان الحجر"، فيما يصاحب الحملة مبادرة "أيامنا أحلي" الإعلامية والتي تقوم بتنفيذ ندوات توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة، والمباعدة بين الولادات، ووسائل تنظيم الأسرة المتاحة وصحة الأم والطفل والتوقيت الأمثل للحمل وذلك تحت إشراف د. عايدة عطية مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.



تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية اليوم لعدد (9777) منتفعة تنظيم أسرة بالإضافة إلي الخدمات الأخري منها فحص (2151) سيدة بالموجات الصوتية، ومتابعة حمل لعدد (1028) سيدة، وتوقيع كشف نساء لعدد (1694)، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن (35040) منتفعة خلال (3) أيام، هذا أيضًا بالإضافة إلي توقيع الكشف الطبي علي (2903) في تخصص الباطنة، (2747) كشف أطفال خلال الثلاثة أيام الماضية من المرحلة الثانية من خلال الفرق الطبية في الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة للمناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة.



وأوضح الدكتور هشام مسعود أن الخدمة قدمت في المرحلة الأولي لعدد (٦٢٣٦٣) منتفعة تنظيم أسرة بالإضافة إلي العديد من الخدمات الأخري حيث تم فحص (3109) سيدة بالموجات الصوتية، ومتابعة حمل لعدد (2222)، وكشف نساء لعدد (4560)، وباطنة لعدد (3732)، وكشف أطفال لعدد (3182) من خلال عدد ٣٢٠ طبيب مدرب، وعدد ٣٩٠ ممرضة مدربه، في 10 إدارات صحية بالعيادات الثابتة لتنظيم الأسرة بالوحدات الصحية والمستشفيات بعدد 270 عيادة طبية هذا بالإضافة إلي عدد 17 عيادة متنقلة، كما تم تقديم الخدمة وتنفيذ عدد ٥٠ ندوة إعلامية بمراكز الشباب والكنائس والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية، وعدد ٥٤٠ ندوة بالوحدات الصحية عن أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وأنواع الوسائل، ومخاطر الزواج المبكر، ومضار ختان الإناث.



وبذلك يصل إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن (107294) منتفعة حتي الآن بالمحافظة منذ بداية إنطلاق المرحلة الأولي للحملة في 08 سبتمر 2019.



وأضاف "مسعود" بأن الخدمة الطبية تقدم حاليًا بالمرحلة الثانية من خلال 205 عيادة ثابتة، وعدد 12 عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة تنظيم الأسرة بالمديرية وجميع فريق العمل علي المجهود المبذول.