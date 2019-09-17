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إزالة ١٠ حالات تعدي على ٥ آلاف متر من أراضي الدولة بدمياط (صور)

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:44 م
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إزالة ١٠ حالات تعدي على ٥ آلاف متر من أراضي الدولة بدمياط (صور)
أرشيفية
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هند الشيال
 
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تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، برئاسة  مجدى خاطر، اليوم الثلاثاء، لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

اسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات  ازاله لحالات تعدي على الأراضي الزراعية وأراضي تابعة لأملاك الدولة بمركز كفر البطيخ بدمياط، منهم حالة تم رفض التقنين لها وحاله فوريه وذلك على مساحه إجمالية ٥٦٩٢ متر مربع.

تم إزالة  التعديات بتواجد قوات أمن دمياط ومركز شرطه كفر البطيخ ومحمد عمر نائب مركز كفر البطيخ لشئون القرى ورؤساء الوحدات القروية بالوحدة المحلية وتم تحرير محضر شرطي بالحملة عن طريق قسم شرطة كفر البطيخ بدمياط.

يذكر ان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أعلنت عن انطلاق الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة لإستعادة حق الشعب.

واستأنفت الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة بدمياط فعالياتها  في كافة ارجاء المحافظة ضمن فعاليات الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث تم إزالة تعديات على  7 أفدنه املاك دوله  وازاله التعديات بالمكان بقرية البساتين في كفر البطيخ.

وأشارت محافظ دمياط فى تصريحات لها إلى أنه وخلال الحملة التى إنطلقت اليوم برئاسة اللواء جمال الحسينى السكرتير العام المساعد وبحضور مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ وإدارة المتابعة بالديوان العام تم إسترداد مسبقا ١٥٩ فدان تابعة لأملاك الدولة بمركز كفر البطيخ، مؤكدةً أنه لن يتم التهاون عن تطبيق القانون وملاحقة المخالفين وكذلك إزالة التعديات على أملاك الدولة لإستعادة حق الشعب وذلك تنفيذا لتكليفات  رئيس الجمهورية.

يذكر أن حملة سابقة تمكنت من تنفيذ 7 قرارات إزالة لعدد 15 مكمورة على مساحة 1050 متر تحت اشراف محمد عمر نائب كفر البطيخ لشئون القرى ومهند سالم رئيس القرية وطارق امين رئيس قرية البساتين ومحمد حزمان ادارة البيئة ومحمد عبد السلام ادارة المتابعة.


ومن جانبه قال مجدي خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط انه تم حصر المكامير الموجودة في نطاق مركز كفر البطيخ وتم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة للمكامير المخالفة وبحث الأوضاع البيئية لها.
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