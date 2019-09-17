ادفع فاتورتك الآن | استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات "وي" 2019 billing





فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019، يبحث العديد من المواطنين عن فاتورة التليفون الأرضي لمعرفة قيمة الفاتورة، ويمكنكم الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 من خلال الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات "WE" عبر رابط 2019 billing .





ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي بعدة طرق مختلفة سنستعرضها لكم في هذا المقال، فقد بدأ البحث يتزايد على معرفة فاتورة التليفون المنزلي والتجاري الأرضي مع بداية تفعيل فاتورة شهر يوليو 2019 على موقع شركة المصرية للاتصالات "WE".





ويذكر أن فاتورة التليفون الأرضي تُصدر بصفة دورية ربع سنوية، ومع بداية يوم 15 يوليو صدرت فاتورة التليفون والتي يستمر تحصيلها بدون غرامة حتى منتصف شهر أغسطس 2019، ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون برقم الهافت أو برقم الحساب كم خلال موقع الاستعلام التابع لشركة المصرية للاتصالات "WE"، كما يمكن معرفة قيمة الفاتورة من خلال الاتصال على الرقم المختصر 111، واتباع تعليمات الرسالة الصوتية.





الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة تليفون شهر يوليو 2019 من خلال الرابط التالي 2019 billing ، فقط اضغط على الرابط للدخول للموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات واتبع الخطوات التالية:





- اضغط على الرابط السابق.





- ستفتح الصفحة الخاصة بمعرفة قيمة الفاتورة كما بالصورة التالية.





- ادخل كود المحافظة التي بها التليفون الأرضي ورقم التليفون المراد الاستعلام عن قيمة الفاتورة الخاصة به.

- اضغط على كلمة أظهر الفواتير.





- ستظهر لك الفاتورة الخاصة برقم التليفون الذي أدخلته.





- كما يمكن إدخال رقم الحساب بدلا من رقم الهاتف والضغط على كلمة اظهر الفواتير.





طرق سداد دفع فاتورة التليفون الأرضي

- ماكينات ATM المنتشرة بكل المدن.





- خدمات فوري واسعة الانتشار.





- الدفع الإلكتروني على موقع الشركة باستخدام بطاقة الائتمان.





- أقرب سنترال لك.





- فروع شركة تي اية داتا.





خدمات المصرية الشركة المصرية للاتصالات تنوعت الخدمات التي تقدمها شركة المصرية للاتصالات، وبذلك أصبحت الشركة تغطي كافة رغبات عملائها، واستطاعت الشركة من خلال ذلك أن تستحوذ على عملاء جدد:

- خاصية مكالمة من عدة أطراف .

- خاصية التتبع .

- خاصية الخط الساخن .

- خاصية عدم الإزعاج .

- خاصية المنبه .

- خاصية اختصار الأرقام .

- خاصية إظهار رقم الطالب .

- خاصية المانع الكودي .

- خاصية البريد الصوتي .

- خاصية الاستقبال فقط.

- خاصية خدمة الانتظار.



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