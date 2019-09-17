ميناء دمياط يستقبل 3 ألاف طن من البليت و 5 ألاف طن من قضبان حديد

سجلت الحركة بميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية استقبل عدد 6 سفن بضائع عامة، ومغادرة عدد 1 سفينة حاويات و عدد 4 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4210 طن فوسفات و 300 طن رخام ، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8500 طن ذرة و 3334 طن حديد بلت و 4710 طن قضبان حديد و 10000 طن قمح و 5000 طن كلوريد ايثيلين و3100 طن ابلاكاش و 5500 طن جلاتين .‎





بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 71 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 320 حاوية مكافئة .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 94620 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 16024 طنا، و غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2589 طن قمح ، بالإضافة لمغادرة 999 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 56164 من البضائع العامة منها عدد 100 سيارة نقل محملة بـ 4855 طن قمح .





حركة ميناء دمياط في أسبوع:





يوم الإثنين

استقبل الميناء 1 سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و عدد 6 سفن بضائع عامة، ليصل إ جمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 23475 طن فوسفات و 2000 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7500 طن ذرة و 21554 طن حديد و 11000 طن قمح و 4200 طن كلوريد ايثيلين .‎

وسجلت حركة الصادر من الحاويات 29 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 163 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1795 حاوية مكافئة .

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 93557 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 15599 طنا، وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2546 طن قمح ، في حين غادر عدد 899 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45724 من البضائع العامة منها عدد 111 سيارة نقل محملة بـ 5149 طن قمح ، بجان مغادرة الميناء قطار حاويات متوجهاً إلى ميناء الأدبية بعدد 10 حاويات 40 قدم .





يوم الأحد

وصل الميناء 2 سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد سفينة حاويات و عدد 4 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10816 طن فوسفات و 2750 طن كوارتز و 2700 طن يوريا، وحركة الوارد من البضائع العامة 6000 طن ذرة و 10848 طن حديد و 12000 طن ذرة .‎

وتم تصدير 100 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 12 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1699 حاوية مكافئة .

وسجل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 89325 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 11955 طنا، وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1351 طن قمح ، وعدد 918 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 48050 من البضائع العامة منها عدد 100 سيارة نقل محملة بـ 5463 طن قمح .





يوم السبت