نجم مانشستر يونايتد على رادار كبار أوروبا في الميركاتو القادم
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:05 م
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عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن النجم الدولي الصربي، نيمانيا ماتيتش، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خطر الرحيل عن كتيبة الشياطين الحمر، بعد خروجه من حسابات المدير الفني النرويجى أولى جونار سولشاير خلال منافسات الحالي.
ومن الجدير بالذكر أنه قد خسر نيمانيا ماتيتش في الموسم الحالي مكانه في تشكيل الفريق الأحمر، لصالح النجم الشاب، سكوت مكتوميناى، أحد خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد، وقد ظهر ان المدرب سولشاير يفضله على حساب ماتيتش.
وبحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالى الشهير، فإن الصربي نيمانيا ماتيتش، سيكون على رادار لأندية الأوروبية فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يستهدفه كل من إنتر ميلان وأي سي ميلان ويوفنتوس الإيطاليين وبوروسيا دورتموند الألماني، حيث تبحث هذه الأندية عن التعاقد مع خط وسط دفاعى خلال الفترة المقبلة لتعزيز صفوفها، وخاصة أنه سيكون ماتيتش صفقة مجانية.
وفي هذا السياق، أكد النجم الصربي على شعوره بالإحباط من جلوسه على مقاعد البدلاء فى مانشستر يونايتد منذ انطلاق الموسم الحالى، كما علق على اختيارات المدرب سولشاير وبقائه على دكة الاحتياطى بقوله: "المدرب هو الشخص الذى يختار التشكيلة وعندما يجلس أى لاعب على مقاعد البدلاء يشعر بلا ريب بالحزن لكنى أعمل جاهداً لإقناعه بتغيير رأيه واختيارى ضمن التشكيلة".
ومن الجدير بالذكر انه قد انضم ماتيتش إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال صيف 2017 قادماً من تشيلسى، لكنه لم يتوج بأى لقب رفقة الشياطين الحمر.
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