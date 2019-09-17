نجم مانشستر يونايتد على رادار كبار أوروبا في الميركاتو القادم

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن النجم الدولي الصربي، نيمانيا ماتيتش، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خطر الرحيل عن كتيبة الشياطين الحمر، بعد خروجه من حسابات المدير الفني النرويجى أولى جونار سولشاير خلال منافسات الحالي.





ومن الجدير بالذكر أنه قد خسر نيمانيا ماتيتش في الموسم الحالي مكانه في تشكيل الفريق الأحمر، لصالح النجم الشاب، سكوت مكتوميناى، أحد خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد، وقد ظهر ان المدرب سولشاير يفضله على حساب ماتيتش.



