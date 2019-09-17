عاجل - الأهلي يفقد نجمه أمام الزمالك

يغيب أيمن أشرف عن مباراة الأهلى والزمالك ببطولة السوبر المصري والمقرر لها يوم الجمعه المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية بسبب الإيقاف بعد الطرد أمام بيراميدز ببطولة كأس مصر والتى فاز بها بيراميدز بهدف دون رد ضمن مباريات دور الـ 16، لينضم أشرف لقائمة الغائبين فى الدفاع الأحمر قبل مواجهة الزمالك.









ويعانى النادى الأهلى من إصابات فى خط الدفاع بعد إصابة رامى ربيعه فى مباراة الفريق أمام إطلع بره الجنوب سودانى خلال دور الـ 64 وعدم تماثل سعد سمير للشفاء بجانب رحيل محمد نجيب عن الفريق.









واختار رينيه فايلر المدير الفنى السويسري الذى تولى مهمة تدريب النادى الأهلى الثنائي دفاعى محمود متولى وإيمن أشرف خلال لقاء كانو سبورت الغيني للمشاركة أساسية، قبل أن يشارك ياسر إبراهيم بجانب محمود متولى بدلاً من أيمن أشرف.









ويستعد رينيه فايلر المدرب السويسري الجديد للنادى الأهلى لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل، بمعنويات مرتغعه بعد الفوز الأول للفريق تحت قيادته وخارج الأرض.







