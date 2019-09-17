فاران يعترف.. مواجهة باريس سان جيرمان صعبة رغم غياب الكبار

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أكد الفرنسي رفائيل فاران مدافع ريال مدريد صعوبة مباراة فريقه غدًا أمام مضيفه باريس سان جيرمان في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.



وقال فاران في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :" هناك غيابات كثيرة للاعبين كبار في باريس سان جيرمان ، لكن هذا لا يعني ان المباراة لن تكون صعبة".



وأضاف :" نحن نعلم أن جمهور باريس سيضغط وأن لدينا مباراة صعبة للغاية، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".



وتابع :" دوري أبطال أوروبا هو أصعب مسابقة للأندية، لقد لعبنا بشكل جيد لدة 45 دقيقة في المباراة الماضية أمام ليفانتي، ولكن علينا أن نستمر طوال الـ90 دقيقة".



وزاد :" نحن نتحسن و نبحث عن التوازن بشكل أكبر في مبارياتنا، من أجل تحقيق أهدافنا في كل مباراة".



وعن غياب راموس عن مباراة الغد قال :" سيرجيو راموس هو قائدنا ، الجميع يحترمه كثيراً لأنه يستحق ذلك".



أما عن كريم بنزيمة فقال :" كريم بنزيمة هو أحد رؤساء غرفة خلع الملابس ، وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا".



وأتم حديثه :" دوري ابطال أوروبا هو حدث خاص جداً لنادي مثل ريال مدريد".



ويستهل ريال مدريد مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا غدًأ الأربعاء عندما يلاقي مصيفه باريس سان جيرمان في المباراة التي ستقام في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.



ويبحث ريال صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة الأوروبية الفوز في مباراة الغد لتوجيه رسالة إلى منافسيه بقدرته على المنافسة على اللقب بعدما ودع البطولة في الموسم الماضي أمام أياكس أمستردام الهولندي.

