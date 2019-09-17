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مفسر أحلام: رؤية هذا النوع من الفاكهة في المنام يدل على الموت (فيديو)

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:47 م
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مفسر أحلام: رؤية هذا النوع من الفاكهة في المنام يدل على الموت (فيديو)
فاكهة
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كساب أحمد
 
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قال أحمد أبو النيل، المتخصص في تفسير الأحلام، إن رؤية البلح الأحمر في المنام، يدل على السرور والفرحة والبهجة، وبقدوم الأخبار الطيبة، أما البلح الأصفر فيدل على ورع الإنسان وصلاحه، أو وقوع الإنسان في المرض، أما رؤية البلح الرطب، فهذا دليل على تيسير في الأحوال، أما البلح الجاف فيدل على أن هناك صعوبة في الأمور.

وتابع المتخصص في تفسير الأحلام، خلال حواره ببرنامج "شارع النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن رؤية الشخص الفاكهة من بعيد، فهذا دليل على أنه يأمل في الوصول إلى تلك الفاكهة، ولذلك على الإنسان أن يأخذ بالأسباب لكي يصل إلى مراده في الحياة الحقيقية.

ولفت إلى أن رؤية الفاكهة من قريب، فهذا يدل على الإنسان يعيش في نعيم يجب الحفاظ عليها، مضيفًا أن الرؤية تختلف من الإنسان المتزوج لغير المتزوج للمطلق.

وأشار إلى أنه يخاف من رؤيته الموز في المنام، لأن لديه قشرة خارجية تشبه بالكفن، وعند رؤية الموز في المنام يقلق، خاصة إذا كان الشخص مريض، أما رؤية العنب في غير توقيته، فهذا دليل على قدوم الشخص على أشخاص قد يفسدون حياته، بدليل أن سيدنا زكريا عندما دخل على السيدة مريم وجد لديها فاكهة في غير موسمها، وبعد ذلك تعرضت لابتلاءات من قومها.

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