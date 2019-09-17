مايك بنس: الجيش الأمريكي مستعد بعد هجمات السعودية

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، استعداد الجيش الأمريكي بعد هجمات السعودية.





وأوضح "بنس"، خلال تصريحاته، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات الأمريكية تعمل الأن على مراجعة كل الأدلة في هجمات أرامكو.

وأشار إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو يتوجه اليوم إلى السعودية على خلفية الهجمات على منشأتي النفط.

وأكد أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وأكبر تهديد للاستقرار والأمن في المنطقة.

صرح مصدر مطلع، أن تقييم نتائح المملكة وأمريكا بشأن الهجوم على منشأتي أرامكو، السبت الماضي، يظهر وجود احتمالية كبيرة حول أن الصواريخ المدعومة بـ "الدرونز" تم إطلاقها من قاعدة إيرانية قرب الحدود مع العراق.

وأشار المصدر خلال تصريحاته، لـ cnn، اليوم الثلاثاء، إلى أن المسار كان عبر إرسال الصواريخ فوق العراق وجعلها تلتف فوق الكويت وصولًا إلى منشأتي النفط السعوديتين لإخفاء مصدر إطلاقها.

وأوضح المصدر المطلع على التحقيقات، أنه لا توجد أي مؤشرات على الإطلاق من شأنها الإشارة إلى أن هذه الصواريخ جاءت من جنوب المملكة خاصة اليمن، مشيرًا إلى أن بعض الصواريخ فشلت في إصابة أهدافها، وسقطت في الصحراء قبل وصول وجهتها، حيث حقول أرامكو في بقيق، مضيفا أن حالتها جيدة بدرجة كافية لتحديد أصلها وهويتها.

وتابع المصدر بالقول إن محققين أمريكيين خبراء في الأسلحة قد وصلوا المملكة لمساعدة المحققين العسكريين السعوديين في تحديد عدد الصواريخ التي ضربت منشأتي نفط لأرامكو، والتحقق منها لمعرفة هويتها وأصولها والتكنولوجيا المستخدمة فيها ومن يمتلكها.





