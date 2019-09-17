ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الخطيب يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي ويطالبهم بالتتويج بكأس السوبر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:50 م
Advertisements
الخطيب يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي ويطالبهم بالتتويج بكأس السوبر
محمود الخطيب
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وجاء حضور بيبو مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، من أجل مؤازرة الفريق قبل المباراة المقبلة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر.

وعقد بيبو جلسة مع اللاعبين قبل المران طالبهم خلالها ببذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في مباراة الزمالك وإسعاد جماهير الأهلي والتتويج باللقب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.

بيبو يطمئن على سعد سمير
عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة خاصة مع سعد سمير على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص بيبو خلال هذه الجلسة السريعة التي عقدها مع مدافع الأهلي على الاطمئنان على إصابته موعد مشاركته في التدريبات بشكل طبيعي.

وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة في إبريل الماضي، خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبات سعد قريبًا من الانتظام في تدريبات الفريق الجماعية بعدما تعافى بشكل كبير من الإصابة التي لحقت به.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الاثنين عقب عودة فريق الكرة من غينيا والفوز على كانو سبورت بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واقترب الأهلي من بلوغ دور المجموعات من بطولة إفريقيا، حيث يكفيه التعادل في مباراة الإياب أمام كانو سبورت والتي ستقام في القاهرة للتأهل للدور المقبل.

ورفض فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب وصول بعثة الفريق فجر أمس من غينيا بسبب ضيق الوقت لمباراة الزمالك المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
اوراوا ريد دياموندز - اليابان
1
x
12:30
1
شنغهاي - الصين
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
الاتحاد - السعودية
كأس محمد السادس للاندية الابطال
المحرق - البحرين
-
x
17:00
-
النادي الرياضي القسنطيني - الجزائر
دوري أبطال أوروبا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
18:55
-
سلافيا براغ - التشيك
ليون - فرنسا
-
x
18:55
-
زينيت سانت بطرسبرغ - روسيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا
نابولي - إيطاليا
-
x
21:00
-
ليفربول - إنجلترا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
ليل - فرنسا
تشيلسي - إنجلترا
-
x
21:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ريد بول سالزبورغ - النمسا
-
x
21:00
-
كي آر سي جينك - بلجيكا
بنفيكا - البرتغال
-
x
21:00
-
لايبزيج - ألمانيا