الخطيب يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي ويطالبهم بالتتويج بكأس السوبر



وجاء حضور بيبو مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، من أجل مؤازرة الفريق قبل المباراة المقبلة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر.



وعقد بيبو جلسة مع اللاعبين قبل المران طالبهم خلالها ببذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في مباراة الزمالك وإسعاد جماهير الأهلي والتتويج باللقب.



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.



بيبو يطمئن على سعد سمير

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة خاصة مع سعد سمير على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وحرص بيبو خلال هذه الجلسة السريعة التي عقدها مع مدافع الأهلي على الاطمئنان على إصابته موعد مشاركته في التدريبات بشكل طبيعي.



وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة في إبريل الماضي، خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وبات سعد قريبًا من الانتظام في تدريبات الفريق الجماعية بعدما تعافى بشكل كبير من الإصابة التي لحقت به.



وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الاثنين عقب عودة فريق الكرة من غينيا والفوز على كانو سبورت بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



واقترب الأهلي من بلوغ دور المجموعات من بطولة إفريقيا، حيث يكفيه التعادل في مباراة الإياب أمام كانو سبورت والتي ستقام في القاهرة للتأهل للدور المقبل.



ورفض فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب وصول بعثة الفريق فجر أمس من غينيا بسبب ضيق الوقت لمباراة الزمالك المقبلة.



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.



حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.