شركة "لجام" تعين جوستن رئيسا تنفيذيا لوقت اللياقة

أعلنت شركة "لجام" المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، تعيين جوستن موسجروف رئيسًا تنفيذيًّا للشركة.

ويتمتع جوستن بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال الصحة والترفيه، بعدما شغل مناصب إدارية في عدد من الشركات الكبيرة، كما أسهم في إنشاء مجموعة ناجحة من أندية اللياقة البدنية في المملكة المتحدة، لمعرفته العميقة بعالم اللياقة البدنية.

وكانت شركة "لجام" قد عيَّنت الرئيس التنفيذي السابق، أحمر أعظم، مستشارًا للشركة، مقدمة له الشكر على تكريس خبراته المالية والتشغيلية لخدمة الشركة خلال السنوات الخمسة الماضية.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول"، إنه تم اختيار الرئيس التنفيذي السابق، أحمر أعظم، مستشاراً لمجلس الإدارة.

وأشارت إلى أنه بعد نجاح الشركة في مرحلة التأسيس ومرحلة التوسع والانتشار، يأتي هذا التغيير في إدارة الشركة التنفيذية ضمن إستراتيجية مجلس الإدارة لنقل الشركة إلى مرحلة التطور النوعي.

كما نوهت إلى أن التطور النوعي، سيشمل الأداء ومستوى الخدمات بمعايير عالمية مع إستمرار النمو في الإيرادات والفروع وتقديم خدمات جديدة وغير مسبوقة تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وبينت الشركة، أن جستين موسجروف شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة مجموعة باناتين بالمملكة المتحدة منذ عام 2015م، وهو حاصل على شهادة الدبلوم في إدارة الرياضة والضيافة من كلية ساوث نونس، بالمملكة المتحدة.

وتابعت: "يتمتع الرئيس التنفيذي الجديد بخبرة دولية تمتد لنحو 31 عاماً في قطاع الضيافة والإدارة الرياضية والمنتجعات".