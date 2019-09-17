شركة "لجام" تعين جوستن رئيسا تنفيذيا لوقت اللياقة
ويتمتع جوستن بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال الصحة والترفيه، بعدما شغل مناصب إدارية في عدد من الشركات الكبيرة، كما أسهم في إنشاء مجموعة ناجحة من أندية اللياقة البدنية في المملكة المتحدة، لمعرفته العميقة بعالم اللياقة البدنية.
وكانت شركة "لجام" قد عيَّنت الرئيس التنفيذي السابق، أحمر أعظم، مستشارًا للشركة، مقدمة له الشكر على تكريس خبراته المالية والتشغيلية لخدمة الشركة خلال السنوات الخمسة الماضية.
وقالت الشركة، في بيان على "تداول"،
إنه تم اختيار الرئيس التنفيذي السابق، أحمر أعظم، مستشاراً لمجلس الإدارة.
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