تشكيل برشلونة أمام بروسيا دورتموند
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:26 م
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الفجر الرياضي
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استقر أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني على تشكيلة فريقه الأساسية التي ستواجه بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسيضع فالفيردي لاعبه ليونيل ميسي على دكة البدلاء على أن يدفع بِه خلال النصف الأخير من الشوط الثاني للمباراة.
وجاءت تشكيلة الفريق الكتالوني على النحو التالي :-
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغين.
الدفاع : نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمو لونجليه – جوردي ألبا.
الوسط : فرينكي دي يونغ – سيرجيو بوسكيتس – سيرجي روبيرتو.
الهجوم : أنطوان غريزمان – لويس سواريز وكارليس بيريز.
وأشارت صحيفة الماركا الإسبانية إلى أن خطة إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة هي إشراك ليونيل ميسي في الشوط الثاني وذلك طبقا لسير المباراة وعدم الدفع به في التشكيلة الأساسية للفريق.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية خارج دياره بالفوز على بروسيا دورتموند وحصد أول ثلاث نقاط في مجموعته لاستكمال المهمة بعد ذلك علماً بأن الفريق لديه مواجهات صعبة مع إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براج التشيكي.
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