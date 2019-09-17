موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره نابولي الإيطالي، اليوم الثلاثاء، على ملعب سان باولو، في إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا 2019/2020.





موعد مباراة ليفربول و نابولي اليوم والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ليفربول ونابولي في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويمكنكم مشاهدة المباراة على قنوات بي إن سبورت "beIN SPORTS HD 1" المُشفرة، وقناة "Arena Sport 1" بتعليق عصام الشوالي، يدير الحكم فليكس بريش الللقاء المرتقب .





جدير بالذكر أن نتائج ليفربول خارج الأرض لم تكن جيدةًعلى الإطلاق في أخر نسختين لدوري أبطال أوروبا، وهذا الأمر الذى قد يقلق جماهير الريدز، حيث خسر بطل النسخة الماضية جميع مبارياته خارج الأرض في دور المجموعات الموسم الماضي بما فيها لقاء نابولي الذى تغلب عليه بهدف مقابل لا شئ.



ولكن موقف ليفربول حاليًا جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الأول بالعلامة الكاملة 15 نقطة من 5 مباريات، وذلك دون التعرض لأي خسارة أو تعادل حتى الآن.





ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 15 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.





التشكيل المتوقع لليفربول أمام نابولي اليوم:-

سيدخل المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول مباراة نابولي بنفس الطريقة التي يعتمد عليها:-



حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد.

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.



وسيغيب عن قائمة ليفربول 4 لاعبين للإصابة، وهم أوريجي الذي ظهر بشكل رائع في المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل لكنه خرج بداعي الإصابة، ولاعب خط الوسط نابي كيتا، وناثانييل كلاين وأيضًا أليسون الذي مازال في مرحلة استكمال العلاج.



التشكيل المتوقع لنابولي أمام ليفربول اليوم:-

سيبدأ المدرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي الإيطالي، بطريقته المعتادة:-

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: فوزي غلام - خاليدو كوليبالي - كوستاس مانولاس - جيوفاني دي لورينزو.

خط الوسط: لورينزو إنسيني - فابيان رويز - ألان - خوسيه كاييخون.

خط الهجوم: فيرناندو يورينتي - دريس ميرتينس.





وسيغيب عن قائمة نابولي أمام ليفربول، المهاجم أركاديوش ميليك بداعي الإصابة، والسيد هيساج لنفس السبب، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب آخر.