وزير الخارجية الكويتي يستعد لمواجهة أي أحداث تهدد أمن البلاد

وجدد "الصباح"، خلال استقباله عددًا من قيادات القوات المسلحة الكويتية استنكار الكويت وإدانتها الاعتداء الذي استهدف المنشآت النفطية بالمملكة، مؤكدًا تضامن الكويت مع المملكة، والوقوف معها ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).





وأكَّد وزير الخارجية الكويتي، ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة، والاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، وأهاب بالقوات المسلحة الكويتية بمضاعفة الجهد والسهر؛ للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة.





وكان مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، قد جدَّد التأكيد على دعم بلاده كل إجراءات المملكة العربية السعودية؛ لحفظ أمنها.





وأدان العتيبي، في جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، الهجوم على منشآت أرامكو، مؤكدًا دعم الكويت الكامل للمملكة، وكل التدابير التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.



