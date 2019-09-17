وزير الخارجية الكويتي يستعد لمواجهة أي أحداث تهدد أمن البلاد
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:22 م
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الفجر السعودي
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شدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، القوات المسلحة، بممارسة أقصى درجات الحذر والاستعداد لمواجهة أي أحداث تهدد أمن البلاد.
وجدد "الصباح"، خلال استقباله عددًا من قيادات القوات المسلحة الكويتية استنكار الكويت وإدانتها الاعتداء الذي استهدف المنشآت النفطية بالمملكة، مؤكدًا تضامن الكويت مع المملكة، والوقوف معها ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأكَّد وزير الخارجية الكويتي، ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة، والاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، وأهاب بالقوات المسلحة الكويتية بمضاعفة الجهد والسهر؛ للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة.
وكان مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، قد جدَّد التأكيد على دعم بلاده كل إجراءات المملكة العربية السعودية؛ لحفظ أمنها.
وأدان العتيبي، في جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، الهجوم على منشآت أرامكو، مؤكدًا دعم الكويت الكامل للمملكة، وكل التدابير التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وأعلنت الداخلية السعودية، صباح يوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية استهدفا بطائرة مسيرة.
وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.
وأوضح المصدر ذاته، أنه "عند الرابعة، صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خري".
وأرجع الحريقين "نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار"، دون أن يحمل أحدا المسؤولية، قائلًا: إنه "بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما".
وفي وقت سابق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مختلفة للحريق الذي شب في معملين للشركة السعودية، وأظهرت التسجيلات وقوع انفجارات وسط الحريق.
وسبب الهجوم على منشآت أرامكو النفطية، والذي أعلنت عنه ميليشيات الحوثي الإيرانية، في خفض إنتاج النفط السعودي إلى النصف تقريبا، الأمر الذي عطل الإمدادات لأكثر من دولة.
وتسبب الهجوم بتوقف ضخ كمية من إمدادات الخام تقدر بنحو 5 ملايين و700 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل قرابة 6 في المئة من إمدادات الخام العالمية.
ووفق تقارير، تقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية، وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.
وتصدر هاشتاج "بقيق" الأكثر تداولا في السعودية، وذلك بعد إعلان وسائل إعلام سعودية عن حريق بمعمل أرامكو في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.
وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه بحسب التقديرات الأولية، أدت الانفجارات إلى توقُّف كمية من إمدادات الزيت الخام تُقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من المخزونات.
وأضاف أن الانفجارات أدَّت إلى توقُّف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تُقدر بنحو مليارَي قدم مكعب يوميًّا تُستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى نحو 50%.
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