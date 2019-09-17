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بورصة السعودية تكتسي بـ" الأحمر" بختام منتصف جلسات الأسبوع

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:21 م
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بورصة السعودية تكتسي بـ الأحمر بختام منتصف جلسات الأسبوع
بورصة السعودية
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نيفين سمير
 
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إختتمت بورصة السعودية تعاملات اليوم  الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي هبوط ، حيث تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.72% خاسراً 56.62 نقطة ليغلق عند مستوى 7770.55 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.95% خاسراً 34.73 نقطة ليغلق عند مستوى 3623.25 نقطة.

 
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 107.9 مليون سهم بقيمة 3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 50 شركة، فيما تراجعت 117 شركة ،وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.71%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.91%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.38%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.08%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%.
 
وجاء سهم "صناعة الورق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم أليانز إس أف بنسبة 2.60%، ثم طباعة وتغليف بنسبة 2.36%، فيما تصدر سهم "المجموعة السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.81% ثم الرياض بنسبة 3.68%، ثم سابك بنسبة 3.23%.
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