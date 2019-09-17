بورصة البحرين تخسر 10.40 نقطة بختام تعاملات اليوم

أنهت بوصة دبي تعاملات اليوم الثلاثاء ، منتصف جلسات الأسبوع علي تراجع ، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 0.68% خاسراً 10.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1513.93 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.8 مليون سهم بقيمة 348 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 43.84% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.06% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.12%.