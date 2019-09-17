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بورصة البحرين تخسر 10.40 نقطة بختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:01 م
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بورصة البحرين تخسر 10.40 نقطة بختام تعاملات اليوم
بورصة البحرين
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نيفين سمير
 
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أنهت بوصة دبي تعاملات اليوم الثلاثاء ، منتصف جلسات الأسبوع علي تراجع ، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 0.68% خاسراً 10.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1513.93 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.8 مليون سهم بقيمة 348 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 43.84% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.06% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.12%.
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