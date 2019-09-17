بعد فصلها بسبب "تشوه".. وزير التعليم ينصف الطالبة لولوة الفريح

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أنصف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، طالبة مصابة بمتلازمة "تريتشر كولينز" وتعاني من تشوه طفيف في وجهها، وذلك بعد قيام مدرسة دمج عالمية بالرياض بفصلها، بعد أسبوع واحد من انطلاقة العام الدراسي الجديد.



وقال آل الشيخ: "إن الطالبة “لولوة الفريح” سيتم استثناءها من الاشتراطات الخاصة بالقبول تقديرًا لحالتها، حيث ستتم معالجة وضعها وتسكينها في إحدى المدارس الأهلية لتباشر الدراسة وفق رغبة والديها".



وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة لزيارة المدرسة التي قامت بفصل الطالبة، حيث سيتم التحقق من الأمر مع المدرسة واتخاذ ما يلزم بعد رفض استكمال إجراءات تسجيل الطالبة التي تدرس في الصف الثالث الابتدائي.



يذكر أن المدرسة قد بررت عدم قبول “لولوة” بسبب تخوفها من عدم توفر اختصاصيين لديهم للتعامل مع حالة الطالبة وتقديم المساندة لها، فيما تقدمت أسرتها بشكوى ضد المدرسة لوزارة التعليم وهيئة حقوق الإنسان.



هذا وتسعى وزارة التعليم السعودية إلى توفير كافة الوسائل المتقدمة لتطوير التعليم في البلاد، وإيجاد بيئة صحية ومناسبة لبناء جيل قوي ومتسلِّح بالعلم والمعرفة، لمواكبة التغييرات الجارية وأهداف "الرؤية السعودية 2030".



وأكد الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم بالمملكة، أن من حق الطلبة الحصول على أفضل رحلة تعليمية ممكنة، وأن يعبروا عن آرائهم، وأن يُسمعوا أصواتهم، فهم المعنيون بالتطوير، مؤكدًا أن وزارة التعليم تعمل على تأسيس مجلس للطلاب والطالبات في كل إدارة، لرفع توصياتهم وتطلعاتهم حتى تكون جزءًا من خطط العمل في الوزارة.



وأضاف وزير التعليم، أنه سيتم إلغاء نظام التقويم المستمر بدءًا من الصف الرابع، حيث أن الموجود الآن ليس في الأصل نظامَ تقويمٍ مستمرًا، وسيتم العمل على اختبارات مركزية للتقويم، وستُوجَّه مهام الإشراف إلى ما يخدم نواتج التعلم.



وأشار آل الشيخ، إلى أننا نعيش مرحلة تاريخية في مسيرة التعليم على مستويات عدة، أهمها تمهين وظيفة المعلم، وإيجاد مدارس الطفولة المبكرة، وتطوير المقررات الدراسية، واستكمال البنية التحتية للمدارس.



فيما رحب وزير التعليم، بعودة المعلمين والمعلمات، الذين باشروا عملهم، بعد تمتعهم بأطول إجازة صيفية، والتي قاربت الـ123 يومًا، حيث عاد مئات آلاف المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات السعودية لمدارسهم بعد تمتعهم بإجازتهم صيفية طويلة.





وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، على الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة للنقل المدرسي وتعليمات السلامة داخل الحافلات المدرسية، مبينًا أن الشراكة والعمل التكاملي والتعاون البنَّاء بين تعليم الرياض وشركة تطوير للنقل التعليمي والشركات المتعهدة سيسهم في تذليل جميع الصعوبات ومواجهة التحديات والرقي بجودة النقل المدرسي وضمان انطلاقة مثلى للعام الدراسي.



وأعرب "الوهيبي"، عن تفاؤله بموسم حافل بالنجاح بفضل ما تحقق من نجاحات في المواسم الماضية وبما تتمتع به الشركات الناقلة من خبرة وكفاءة في تقديم خدمة نقل متكاملة آمنة ومريحة لأبنائنا الطلاب والطالبات، مشيدًا بجهود شركة تطوير للنقل التعليمي، ودورها المحوري في تحسين خدمة النقل التعليمي بوصفها شركة رائدة وذات خبرة واسعة في تطوير الخدمة من خلال تعاونها مع متعهدي النقل التعليمي وتواصلها مع المستفيدين من الخدمة في الميدان.

