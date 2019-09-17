الإسرائيليون يتجاهلون الانتخابات ويتدفقون بالألاف إلى الشواطئ والسينمات (صور)



وأشارت معاريف، إلي أن الشواطئ بعد امتلائها بالمتنزهين، شهدت تواجد بعض السياسيين أيضًا، من بينهم رقم 2 بحزب "أزرق أبيض" يائير لابيد وزعيمة حزب "يامينا"، أييليت شاقيد، الذان حضرا من أجل تجنيد أصوات الناخبين، من داخل الشواطىء، وحثهم على الذهاب للصناديق، للإدلاء بأصواتهم.





يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات الحالية، يبلغ 6.394.030، حضر منهم حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، حوالى 26.8%، رغم تأكيدات مديرة اللجنة الانتخابية، على أن الانتخابات الحالية، ستحقق نسبة إقبال غير مسبوقة، من جملة المصوتين.





كانت العملية الانتخابية الإسرائيلية، قد انطلقت فعليا فى تمام الساعة العاشرة، التى تقرر إعادتها اليوم، بعد فشل بنيامين نتنياهو فى تشكيل الحكومة الجديدة، فى أبريل الماضى، بعد رفض المطالب التى تقدم بها "أفيجدور ليبرمان" زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليمينى للإنضمام للحكومة، التى كان أهمها تجنيد المتدينيين فى الجيش الإسرائيلى، وتشريع قانون لإعدام الجهاديين الفلسطينيين.





ويواجه بنيامين ننياهو اليوم، مأزقًا جادًا، أذ أنه فى حالة خسارة الانتخابات، أمام منافسه القوى بينى جانتس، سيتعرض لمشكلات قانونية حقيقة، قد تؤدى به إلى السجن لمدة 15 عامًا على الأقل، بعد تورطه فى أكثر من قضية، ثبت تورطه فيها قضائيًا، أبرزها خيانة الأمانة، وإهدار أموال الدولة، واستغلال نفوذه لتوجيه الإعلام، هذا إلى جانب قضية فساد مالى وتقديم رشاوى لبعض رجال الأعمال.



كما شهدت محلات "شرونيم" فى منطقة "هود هاشرون"، ارتفاعًا فى نسبة المبيعات وبلغت 30% زيادة، مقارنة بالعملية الانتخابية الماضية، التى جرت فى أبريل الماضى.