وزير التجارة يفتتح أحدث مصنع لإنتاج البطاطس المصنعة باستثمارات 40 مليون دولار

افتتح عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أحدث مصانع شركة فارم فريتس مصر بالعاشر من رمضان باستثمارات تبلغ 40 مليون دولار حيث يقام المصنع علي مساحة 9300متر مربع ويوفر 100فرصة عمل مباشرة وأكثر من 5 ألاف فرصة عمل غير مباشرة.





وشارك في مراسم الإفتتاح سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى و بيت ديبرونج رئيس مجلس ادارة شركة فارم فريتس العالمية إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.





وقال الوزير إن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الرئيسية بالاقتصاد القومى والذى يوفر الغذاء الآمن للمواطنين ويسهم فى توفير أكثر من مليون فرصة عمل للشباب ،مشيراً إلى أن صادرات القطاع بلغت خلال العام الماضى نحو 2 مليار و 830 مليون دولار كما بلغت خلال الـ7 شهور الأولى من العام الجارى مليار و 826 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 699 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى محققة زيادة قدرها 7.5% .





وأضاف أن أهم الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية من الصناعات الغذائية تشمل أسواق المملكة العربية السعودية وليبيا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية واليمن والإمارات العربية المتحدة والعراق والمغرب والكويت كما تشمل أهم بنود الصادرات المصرية فى هذا القطاع البطاطس المصنعة والبصل المجفف ومنتجات الألبان والأسماك والتوابل والخضروات المجففة والمجمدة والزيوت والفاكهة المجففة والمجمدة والعسل والعصائر .





وأكد نصار حرص الوزارة على الارتقاء بمعايير الكفاءة والسلامة بقطاع التصنيع الغذائي بهدف تحسين تنافسية المنتج المصرى بالسوق المصرى والسوقين الإقليمى والعالمى ،مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لجعل مصر محوراً صناعياً وتصديرياً للصناعات الغذائية لأسواق الدول العربية وأسواق منطقة الشرق الاوسط.





وقالت الدكتورة سحر نصر، إن توسع شركة فارم فريتس الهولندية في مصر، يأتي تأكيدًا على تحسن بيئة الاستثمار في مصر، وجاذبية السوق المصري للاستثمارات الجديدة، خاصة الاستثمارات الهولندية، التى تمثل المركز الثانى فى ضخ استثمارات اجنبية مباشرة فى مصر، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي الهولندي المباشر في مصر 10 مليارات دولار موزعة على 648 شركة.





وأضافت الوزيرة، إن الشركة ستكون من أوائل المستفيدين من التعديلات الجديدة التي تم إقرارها على قانون الاستثمار خلال العام الحالي، ومن أهمها استفادة الشركات التي تقوم بتوسعات من مزايا التأسيس من حوافز وضمانات، وبهذا التوسع ستستطيع الشركة تعزيز مكانتها كأكبر شركة لإنتاج البطاطس في مصر، بقدرة إنتاجية تتخطى 150 ألف طن سنويًا، وتُضاعف صادراتها وتفتح أسواق جديدة للتصدير، حيث تقوم الشركة حاليًا بتصدير نصف إنتاجها إلى 22 دولة حول العالم، هذا بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الهولندية في مجال الصناعات الغذائية إلى مصر، مشيرة إلى قصة النجاح التى تحققها الشركة فى التوسع فى استثماراتها كشراكة بين المستثمر العربى والمستثمر الهولندى، مؤكدة أن أكثر من 70 % من المنتج محلى فى المصنع الجديد وهو أمر رائع فى ظل تعظيم المكون المحلى.





وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على تقديم كافة الحوافز والتيسيرات للمصدرين من أجل التوسع فى استثماراتهم فى مصر، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بدعم القطاع الخاص وازالة اى عقبات تواجه من أجل التوسع فى استثماراته فى مصر.





ودعت الوزيرة، رئيس شركة فارم فريتس، والمستثمرين الهولنديين في مصر للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2019، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحث عقد الشراكات والاتفاقات الثنائية مع الحكومات والشركات الأفريقية، بغرض التوسع في التصدير والاستثمار في القارة، والاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام، بالإضافة إلى تواجد ممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، الذين يدعمون حركة الاستثمار في مصر والقارة.





ومن جانبه قال أحمد صديق العضو المنتدب لشركة فارم فريتس مصر ان الشركة تعد احدى الشركات الرائدة في مجال صناعة المنتجات الغذائية المجمدة في مصر منذ أكثر من 30عاماً ،مشيرا الى أن المصنع الجديد لفارم فريتس يعمل وفق أحدث تكنولوجيات التصنيع والتغليف العالمية.





وأشار الى أن المصنع الجديد يعمل بأحدث تكنولوجيا تغليف وتصنيع البطاطس في مصر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 50 ألف طن سنويا لتصل الطاقة الإنتاجية لشركة فارم فريتس إلي 150 ألف طن سنوياً،لافتا الى أن الشركة تصدر منتجاتها لـ22 دولة مختلفة، وتعمل حاليا على زيادة عدد منتجاتها بنسبة 25 % حيث تنتج الشركة ما يقرب من 18 منتج.





وأضاف صديق أن الشركة تعتمد على المقومات الكبيرة للاقتصاد المصرى للإنتاج والتصدير للأسواق الإقليمية ،لافتا الى أن الشركة تستهدف زيادة صادراتها لأكثر من 65% من الإنتاج خلال الفترة القادمة .





وأوضح أن سوق البطاطس المصنعة في مصر سوق واعد ويحقق معدلات نمو مرتفعة وفق منظومة عمل متكاملة تلائم التغير في أنماط الاستهلاك ، مشيرا الى أن شركة فارم فريتس تسعي دائماً لمواكبة هذا التطور من خلال تقديم كل ما يحقق الرفاهية للعملاء ويسهم في تطوير أنماطهم الاستهلاكية.





وتابع رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تم تأسيسها باستثمارات هولندية سعودية إماراتية ويعمل بها حوالى 1000موظف فضلاً عن توفير أكثر من 20ألف فرصة عمل غير مباشرة. مشيرا الى ان الشركة تعمل على توجيه جزء كبير من أرباحها لعمليات التطوير سواء في انشاء توسعات جديدة أو رفع كفاءة خطوط الإنتاج.





وفيما يتعلق بالنشاط الزراعى للشركة أضاف صديق ان الشركة تقوم سنويا بزراعة 18 ألف فدان لتوفير احتياجات الشركة من المنتجات الزراعية،لافتاً الى ان الشركة تطبق خبرات زراعية متطورة في مجال زراعة البطاطس وفقا للأساليب والتقنيات المتقدمة المتعلقة بترشيد المياه والري المحوري وزيادة الإنتاجية.





جدير بالذكر أن شركة فارم فريتس لعبت منذ بداية عملها بالسوق المصري دوراً مجتمعياً مهماً حيث كانت من أوائل الشركات التي قامت بزراعة البطاطس بالصحراء وهو ماساهم في خلق فرص عمل وتنمية مجتمعات عمرانية جديدة كما قامت الشركة بتدريب الموظفين والمزارعين وتنمية مهاراتهم وعمل دورات تدريبية لهم بالخارج وكذلك عمل برامج تدريبية مع الجامعات المصرية وتدريب الطلاب بكليات الزراعة وإرسال آخرين لبعثات خارجية الى جانب خلق بيئة عمل نظيفة من خلال تدوير المخلفات واستغلالها.



