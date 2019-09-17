ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس الجمهورية التونسية يفتتح العام الدراسي بمدرسة حي محمد علي في قرطاج

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:24 م
Advertisements
رئيس الجمهورية التونسية يفتتح العام الدراسي بمدرسة حي محمد علي في قرطاج
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، على افتتاح السنة الدراسية 2019-2020 بمدرسة حي محمد علي بقرطاج.

وطاف رئيس الجمهورية بمختلف أقسام المدرسة، واستمع إلى مشاغل الإطار التربوي والإداري وعدد من الأولياء ومتساكني المنطقة.

وتوجّه رئيس الدولة، فِي كلمة ألقاها بالمناسبة، بتحيّة إكبار وتقدير للعائلة التربويّة الموسّعة في كافة ربوع الوطن، مثنيًا على دورها النبيل وإخلاصها وتفانيها في الإحاطة بالناشئة وتأطيرها والمساهمة في الارتقاء بالمدرسة التونسيّة إلى المستوى المأمول.

كما أكّد رئيس الجمهورية محمد الناصر على الدور الهام للأسرة، ومسؤوليّتها في النهوض بمهارات التلاميذ الأساسية، وتوفير ممهّدات التفوّق والامتياز وتنمية الحسّ الوطني، مكبرًا تضحيات العائلات التونسيّة في سبيل تمكين أبنائها من كل أسباب التميّز، متمنيًّا للجميع التوفيق وسنة دراسيّة مكلّلة بالنجاح.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
اوراوا ريد دياموندز - اليابان
1
x
12:30
0
شنغهاي - الصين
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
الاتحاد - السعودية
كأس محمد السادس للاندية الابطال
المحرق - البحرين
-
x
17:00
-
النادي الرياضي القسنطيني - الجزائر
دوري أبطال أوروبا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
18:55
-
سلافيا براغ - التشيك
ليون - فرنسا
-
x
18:55
-
زينيت سانت بطرسبرغ - روسيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا
نابولي - إيطاليا
-
x
21:00
-
ليفربول - إنجلترا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
ليل - فرنسا
تشيلسي - إنجلترا
-
x
21:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ريد بول سالزبورغ - النمسا
-
x
21:00
-
كي آر سي جينك - بلجيكا
بنفيكا - البرتغال
-
x
21:00
-
لايبزيج - ألمانيا