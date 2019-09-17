احذر.. "زانتاك" يحتوي على مادة مسرطنة.. تعرف على البدائل

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) يوم الجمعة الماضية، أن بعض أدوية الرانيتيدين، بينها الدواء المعروف تجاريًا باسم "زانتاك"، تحتوي على مستويات منخفضة من مادة ملوثة يمكن أن تسبب السرطان تسمى (N-nitrosodimethylamine (NDMA، وأن هذه هي نفس المادة الكيميائية التي تم العثور عليها في أدوية ضغط الدم والقلب المعروفة باسم ARBs العام الماضي، مما أثار العديد من عمليات سحب الأدوية المصابة.





مادة NDMA كانت تستخدم في إنتاج وقود الصواريخ

وقد تم تصنيف NDMA على أنه "مادة مسرطنة محتملة للإنسان" حيث وجد أنها تسبب السرطان في الدراسات على الحيوانات، وتدخل هذه المادة الكيميائية كمنتج ثانوي في بعض العمليات الصناعية، وكانت تستخدم سابقًا في إنتاج وقود الصواريخ، وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، كما توجد أيضًا في مياه الشرب وبعض الأطعمة بمستويات منخفضة، بما في ذلك بعض اللحوم ومنتجات الألبان.





على الرغم من ذلك، لا توصي إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) بأي عمليات سحب أدوية الرانيتيدين، ولا تطلب من المستهلكين التوقف عن تناول الدواء، حيث أنها تجري حاليًا العديد من الدراسات حول ما إذا كانت المستويات المنخفضة للـ NDMA الموجودة في الدواء تشكل خطراً على المرضى.





مستويات مادة NDMA التي يحتويها زانتاك

وقالت الدكتورة جانيت وودكوك ، مديرة مركز تقييم الأدوية والأبحاث في (FDA) أن مستويات مادة NDMA التي تم اكتشافها خلال الاختبارات الأولية على بعض أدوية الرانيتيدين، لا تتجاوز الكميات التي توجد في الأطعمة الشائعة.





وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إن الأفراد الذين يتناولون وصفات طبية من الرانيتيدين ويرغبون في التوقف عن تناول الدواء، يجب عليهم التحدث مع الطبيب اخاص بهم قبل التوقف عن تناولة، وناشدت الإدارة الأشخاص الذين يتناولون أدوية رانيتيدين دون وصفة طبية عليهم أن يفكروا في استخدام دواء آخر من نوع OTC لحالتهم، لأن هناك أدوية متعددة معتمدة لنفس الاستخدامات أو ما شابهها.





للاطلاع على بيان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) اضغط هنـــــــــــــــــا









معلومات عن دواء زانتاك Zantac

زانتاك Zantac، هو دواء ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى الهيستامين، يعمل زانتاك عن طريق تقليل كمية الحمض التي تنتجها المعدة، ويستخدم زانتاك لعلاج القرحة في المعدة والقرحة في الأمعاء، كما يعالج المشاكل التي تنتج الكثير من حمض المعدة، مثل متلازمة زولينجر في إليسون، ويعالج زانتاك أيضًا مرض إرتجاع المعدة (GERD) وغيرها من الأعراض التي تؤثر على المعدة إلى المريء وتسبب حرقة المعدة، ويمكن استخدام زانتاك لأغراض أخرى.









أدوية يتفاعل معها زنتاك الديازيبام. الليدوكايين. الفينتوين. البروبرانولول. الثيوفيللين. مضادات التخثر (الكومارين) وارفارين. بروكايناميدون – اسيتيل بروكايناميد. كيتوكونازول. أتارانافير. ديلافيريدين. جيفيتنتيب.







حبوب زانتاك Zantac

تعتبر المادة الفعالة لدواء زانتاك هي مادة الرانيتيدين، التي تساعد في علاج بعض أمراض الجهاز الهضمي، والأمراض الجلدية ويقوم بتهدئة الكحة، لأنها تتعامل مع المادة التي تفرزها خلايا الجسم، وهى مادة الهيستامين ويعالج قرح الجهاز الهضمي.





