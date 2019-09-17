احذر.. "زانتاك" يحتوي على مادة مسرطنة.. تعرف على البدائل
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:10 م
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أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) يوم الجمعة الماضية، أن بعض أدوية الرانيتيدين، بينها الدواء المعروف تجاريًا باسم "زانتاك"، تحتوي على مستويات منخفضة من مادة ملوثة يمكن أن تسبب السرطان تسمى (N-nitrosodimethylamine (NDMA، وأن هذه هي نفس المادة الكيميائية التي تم العثور عليها في أدوية ضغط الدم والقلب المعروفة باسم ARBs العام الماضي، مما أثار العديد من عمليات سحب الأدوية المصابة.
مادة NDMA كانت تستخدم في إنتاج وقود الصواريخ
وقد تم تصنيف NDMA على أنه "مادة مسرطنة محتملة للإنسان" حيث وجد أنها تسبب السرطان في الدراسات على الحيوانات، وتدخل هذه المادة الكيميائية كمنتج ثانوي في بعض العمليات الصناعية، وكانت تستخدم سابقًا في إنتاج وقود الصواريخ، وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، كما توجد أيضًا في مياه الشرب وبعض الأطعمة بمستويات منخفضة، بما في ذلك بعض اللحوم ومنتجات الألبان.
على الرغم من ذلك، لا توصي إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) بأي عمليات سحب أدوية الرانيتيدين، ولا تطلب من المستهلكين التوقف عن تناول الدواء، حيث أنها تجري حاليًا العديد من الدراسات حول ما إذا كانت المستويات المنخفضة للـ NDMA الموجودة في الدواء تشكل خطراً على المرضى.
مستويات مادة NDMA التي يحتويها زانتاك
وقالت الدكتورة جانيت وودكوك ، مديرة مركز تقييم الأدوية والأبحاث في (FDA) أن مستويات مادة NDMA التي تم اكتشافها خلال الاختبارات الأولية على بعض أدوية الرانيتيدين، لا تتجاوز الكميات التي توجد في الأطعمة الشائعة.
وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إن الأفراد الذين يتناولون وصفات طبية من الرانيتيدين ويرغبون في التوقف عن تناول الدواء، يجب عليهم التحدث مع الطبيب اخاص بهم قبل التوقف عن تناولة، وناشدت الإدارة الأشخاص الذين يتناولون أدوية رانيتيدين دون وصفة طبية عليهم أن يفكروا في استخدام دواء آخر من نوع OTC لحالتهم، لأن هناك أدوية متعددة معتمدة لنفس الاستخدامات أو ما شابهها.
للاطلاع على بيان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) اضغط هنـــــــــــــــــا
معلومات عن دواء زانتاك Zantac
زانتاك Zantac، هو دواء ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى الهيستامين، يعمل زانتاك عن طريق تقليل كمية الحمض التي تنتجها المعدة، ويستخدم زانتاك لعلاج القرحة في المعدة والقرحة في الأمعاء، كما يعالج المشاكل التي تنتج الكثير من حمض المعدة، مثل متلازمة زولينجر في إليسون، ويعالج زانتاك أيضًا مرض إرتجاع المعدة (GERD) وغيرها من الأعراض التي تؤثر على المعدة إلى المريء وتسبب حرقة المعدة، ويمكن استخدام زانتاك لأغراض أخرى.
أدوية يتفاعل معها زنتاك
الديازيبام.
الليدوكايين.
الفينتوين.
البروبرانولول.
الثيوفيللين.
مضادات التخثر (الكومارين) وارفارين.
بروكايناميدون – اسيتيل بروكايناميد.
كيتوكونازول.
أتارانافير.
ديلافيريدين.
جيفيتنتيب.
حبوب زانتاك Zantac
تعتبر المادة الفعالة لدواء زانتاك هي مادة الرانيتيدين، التي تساعد في علاج بعض أمراض الجهاز الهضمي، والأمراض الجلدية ويقوم بتهدئة الكحة، لأنها تتعامل مع المادة التي تفرزها خلايا الجسم، وهى مادة الهيستامين ويعالج قرح الجهاز الهضمي.
دواعي استعمال دواء زانتاك Zantac:
يستعمل دواء زانتاك في علاج بعض أمراض الجهاز الهضمي مثل قرجة الأثنى عشر، وقرحة المعدة الناتجة من زيادة إفراز الحمض بكمية كبيرة، ويعالج آلم المعدة والحموضة، ويعالج حرقان المعدة، ويعالج إرتجاع المرئ، ويقوم بالمحافظة على جدار المعدة ويمنع عودة القرح مرة أخرى، ويعالج مرض زولينجر اليسون.
يستعمل دواء زانتاك في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل الطفح الجلدي الشديد، والحكة و الحساسية الجلدية التي تنتج بعض أمراض الكبد والكلى، تورم الوجه في الصباح، الذي ينتج من الحساسية وهذا التورم يكون في منطقة الوجه والعين والشفايف عند الإستيقاظ.
كيفية عمل دواء زانتاك Zantac
يقوم دواء زانتاك بمساعدة المادة الفعالة رانيتيدين بعمل معادلة الحمض الذي تقوم المعدة بأفزازه، ويقلل من حموضية المعدة وهى يساهم في تقليل حرقان المعدة وألم المعدة، و يساهم في علاج قرح المعدة، ويساعد في عدم عودتها مرة أخرى.
الأضرار والأعراض الجانبية لدواء زانتاك Zantac
يعتبر دواء زانتاك من الأدوية الخاصة بعلاج أمراض المعدة، و لهذا تعتبر أضرار والأعراض الجانبية لدواء زانتاك بسيطة وتظهر في فترة مؤقته، وهذه الأعراض قد تظهر لبعض المرضي ولا تظهر للبعض الأخر، وذلك حسب طبيعة جسم المريض وكمية الجرعة التي يأخذها، ومدة العلاج التي حددها لها الطبيب المتخصص، ومنها الدوخة التي تكون بسيطة، الصداع، إمساك، ألم في العضلات، ألم في المفاصل، الشعور بالقئ والغثيان، ألم بسيط في الثدي.
وأيضاً هناك آثار جانبية يجب على المريض عند ظهورها بعد استعمال دواء زانتاك سرعة الذهاب للطبيب المعالج وهى:
تورم الوجه والجفون والشفايف.
و ألم في منطقة الصدر شديد.
ضيق في التنفس.
طفح جلدي مفاجئ في الجسم.
تغير في لون جلد الجسم إلى لون الأصفر.
ارتفاع في درجة الحرارة.
خطوات يجب مراعاتها عند استعمال دواء زانتاك Zantac
قبل تناول دواء زانتاك يجب تشخيص المريض جيدًا للمشكلة التي بالجلد والجهاز الهضمي.
تحديد الكمية التي يستخدمها المريض من قبل الطبيب.
تحديد الفترة العلاجية للمريض وتحدد بعدد الأيام.
معرفة الطبيب لعمر المريض لكى يحدد الجرعة المخصصة له، لان الجرعة الخاصة بالكبار تختلف عن جرعة الأطفال.
التأكد من أن حالات المرأة فهل هي حامل أو تقوم بالرضاعة الطبيعية.
فوائد دواء زانتاك Zantac
لدواء زانتاك فوائدة عديدة و منها
إنه سريع الفاعلية والتأثير على الم المعدة الذي ينتج من القرح.
وله قوة تؤثر في علاج بعض أمراض قرحة المعدة.
ولدواء زانتاك تأثير قوة على تقليل حمض المعدة بشكل جيد، ويحافظ على جدار المعدة.
القضاء على حساسية الجلد والحكة.
يقوم بتسهيل مقدرة المريض على النوم، يقوم بوقاية المريض من قرح الجهاز الهضمي المتكررة.
ويتميز بأنه متوفر في الأسواق وسعره مناسب للجميع.
ويقوم بالقضاء على الحساسية الجلدية بفاعلية كبيرة، وخصوصاً الحساسية الجلدية التي يكون مصاحب لها تورم الوجه مع مضادات الهيستامين أتش 1 وهذا يسهل علاج المريض، ويعتبر دواء زانتاك من المضادات الهيستامين النوع الثاني وتسمى أتش 2.
بدائل زانتاك لعلاج مشاكل المعدة والحموضة
رانتدين (Ranitidine) 150 مجم عبارة عن 20 قرص.
اسيلوك (Aciloc) 300 مجم عبارة عن 20 قرص.
نوروسف (Noerosive) 75مجم / 5مللي عبارة عن شراب (100 مللي).
اسيليت (Acilight) 75 مجم عبارة عن 20 قرص.
راني (Rani) 150 مجم عبارة عن 6 أكياس.
رانتدين (Ranitidine) 300 مجم عبارة عن 10 أقراص.
رانتيدول (Rantidol) 150 مجم عبارة عن 20 قرص.
هيستاك (Histac) 300 مجم عبارة عن 10 أقراص.
رانيتاك (Ranitak) 300 مجم عبارة عن 20 قرص.
جاستروبروتكت (Gastroprotect) 300 مجم عبارة عن 10 اقراص.
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