بعد استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة".. هيثم شاكر يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

تصدر الفنان هيثم شاكر، قائمة المؤشرات الأكثر بحثا على جوجل، بعد استضافته مساء أمس، ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر شاشة "دي إم سي" وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس.

وتحديث هيثم شاكر خلال الحلقة، عن تفاصيل اصابته بمرض السرطان، وهو الخبر الذي أخفاه عن الجميع حتى أن تعافى منه.

وسافر هيثم شاكر، لعلاج من هذا المرض اللعين، خارج مصر، واكنت برفقته والدته الداعم الأول له في هذه الرحلة العلاجية الشاقة، وأوضح هيثم شاكر، على الرغم من أنه تعافي من المرض إلا أنه مازال يعاني من مشاكل في المعدة.

وكشف هيثم شاكر، أنه اصيب بمرض سرطان القولون، منذ 8 سنوات تقريبا، وأخفي الأمر عن أصدقاؤه ولم يبلغ به أحد سوى عدد قليل من المقربين منه.

وكان الفنان هيثم شاكر، قد كشف في حواره مع إسعاد يونس عن سبب ابتعاده عن الساحة الغنائية الخمس سنوات الماضية، مؤكدا أن المرض الخبيث كان السبب الرئيس في هذا البعد.





وفي رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك قال شاكر: " نزل ألبومي الجديد "معرفة قديمة" .. الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جداً بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم .. شكراً لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم .. شكراً لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم .. عارف أن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلاً غصب عني اي تأخير .. 5 سنين عن آخر ألبوم لي كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله".





وأردف "شاكر" قائلًا: " كان اختبارا لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد.. إن شا جدير بالذكر، أن هيثم شاكر أطلق أحدث ألبوماته الفنية بعنوان "معرفة قديمة"، الأسبوع الماضي.





والجدير بالذكر أن الألبوم يضم 14 أغنية، وهي، ماتوصينيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، تيجي منك، معرفة قديمة.





وهذا الالبوم من تأليف بعض من النجوم الذين تعاون معهم هيثم شاكر،وهم أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبدالله، محمد رفاعي، محمد القاياني رمضان محمد وسلامة علي.





وايضا من ألحان لفيف من المولحننين وهم عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.





وأعلن" شاكر" موضحًا عن تفاصيل اخر البوم له حبث قال: "5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه كان سبب في التأخر عن الانتهاء من الالبوم الجديد .. ان شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم .. بشكركم جميعاً .. الحمد لله".



