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إدارة السجون تنفي تعرّض نبيل القروي إلى الابتزاز

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:11 م
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إدارة السجون تنفي تعرّض نبيل القروي إلى الابتزاز
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مروى الجلاصي
 
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نفت إدارة السجون والإصلاح ما راج من تصريحات تفيد بتعرّض السجين نبيل القروي إلى الابتزاز، مؤكدة إلتزامها بالحياد التامّ في تعاملها مع كافة المساجين دون تمييز إعتبارا لدورها في إنفاذ القانون، مع احتفاظ الإدارة بحقّها في تتبّع مطلقي مثل هذه التصريحات جزائيا؟

وفيما يلي، بيان إدارة السجون والإصلاح : 

"تبعا للتصريحات المدلى بها من قبل الإعلامي السيد لطفي العماري مساء يوم الاثنين 16 سبتمبر 2019 والتي مفادها خضوع السجين السيد نبيل القروي لعملية ابتزاز داخل الوحدة السجنية الموقوف بها، يهــــمّ الإدارة العامة للسجون والإصلاح أن تقدم التوضيحات التالية : 

1. أوّلا، تنفي الإدارة العامة للسجون والإصلاح نفيا قطعيا الادعاءات المذكورة التي ليس لها أيّ أساس من الصحة، ذلك أنّ مختلف الزيارات التي يتلقاها المساجين لا تتمّ إلاّ بإذن من السلطة القضائية المتعهّدة بالملف.

2. ثانيا، تؤكّد على أنّها لن تتوانى في الدفاع عن منظوريها من إطارات وأعوان تجاه مثل هذه الإدعاءات التي من شأنها إرباك عمل هذه المؤسسة الأمنية الحساسة.

3. ثالثا، تؤكد التزامها بالحياد التام في تعاملها مع كافة المساجين بدون تمييز اعتبارا لدورها في إنفاذ القانون، مع احتفاظ الإدارة بحقّها في تتبّع مطلقي مثل هذه التصريحات جزائيا".
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