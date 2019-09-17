تكريم دولي لمصر في ختام الدورة الإقليمية للفلوربول

قام الخبير العالمى استين هومان رئيس اللجنه الفنية لرياضة الفلوربول بالاولمبياد الخاص الدولى والاتحاد الدولى لرياضة الفلوربول والدكتور عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالاولمبياد الخاص الدولى ومنسق عام الدورة الإقليمية لرياضة الفلوربول ، وهى من الرياضات الشتوية الجديدة التى تم ادخالها بالمنطقة استعدادا للالعاب العالمية الشتوية التى ستقام بالسويد 2021 ، والتى شهدت مشاركة مدربين من 11 دولة عربية واستمرت الدورة على امتداد اربعه ايام بمنح شهادة التخرج واجتياز الدورة وشهادة تقدير خاصة للمدربيان أحمد سمير أمين عبد المجيد، و محمد حسين عبد العال إبراهيم لاجتيازهما الدورة بناجح وظهورهما بمستوى رائع فى استيعاب المحاضرات التى شهدتها الدورة سواء النظرية او العملية تانة قام بها الخبير العالمى .





حيث حرصا خلال أيام الدورة الأربعة التى كانت تشهد مجموعة من المحاضرات النظرية يتبعها محاضرات عملية بدأت بالتعرف على أدوات الرياضة الجديدة ، من عصى وكرات ومرمى ، ثم اكتساب المهارات الاولية ، ثم المشاركة فى مباريات ودية ، والقيام أيضا بالتحكيم ، بحيث حصل كل مدرب على كل الخبرات التى تمكنه من اعداد فريق قادر على المشاركة بين 50 دولة سوف تشارك فى الالعاب العالمية الشتوية بالسويد.





أحمد سمير أمين عبد المجيد، و محمد حسين عبد العال إبراهيم هما مدربا المنتخب المصرى للهوكى الارضى منذ سنوات واللذان حققا معه العديد من الميداليات كان أخرها ذهبية الألعاب العالمية بالنمسا 2017 ، وقد بدأ أحمد سمير مع الأولمبياد الخاص كتطوع عام 1998 ، وهو حاصل على بكالوريوس تربية رياضية ، وكانت أول مشاركة له مع الأولمبياد الخاص عام 2004 فى الألعاب الإقليمية بتونس ، وحصل على الميدالية الفضية ، وفى ايديهو بأمريكا 2009 وحصل على الذهبية ، الالعاب الاقليمية السابعه بسوريا 2010 وحصل على الذهبية ، والعالمية الشتوية بكوريا الجنوبية 2013 وحصل على الذهبية الى جانب ذهبية النمسا 2017 .





أما محمد حسن عبد العال فهو مدرب بنادى الزمالك بجهاز ذوى الاحتياجات الخاصة ، وقد بدأت علاقته بالاولمبياد الخاص المصرى عام 2008 حيث شارك كمدرب لمنتخب مصر فى عالمية أيديهو الشتوية 2009 ، شارك فى تنظيم الالعاب الوطنية لكرة القدم بالاسماعيلية 2009 ، وحصل على دورة كبيرى مدربين فى الفلورهوكى بقطر 2012 ، واشترك ضمن اللجنه المنظمة بالالعاب الاقليمية الثامنه التى اقيمت بالقاهرة 2014، وحصل مع منتخب مصر فى الهوكى الارضى على ذهبية الالعاب الاقليمية بسوريا 2010 ، وعالمية شتوية كوريا الجنوبية 2013 ـ وعالمية شتوية كوريا الجنوبية 2017 .





6 دولة حصة المنطقة بالألعاب العالمية





وصرح محى الدين بأنه يشعر بالسعادة للمستوى الرائع الذى ظهر عليه كل المدربين ، وقدرتهم العالية على استيعاب ما تم فى الدورة سواء من المحاضرات النظرية او العملية ، حيث شارك فى الدورة مدربين من مصر، المغرب، الإمارات، الأردن، تونس، السودان، الكويت، السعودية، عمان، ليبيا ،فلسطين، وبعد عودتهم باذن الله الى بلادهم سيتم تشكيل منتخبات واعدادهم للمشاركة فى أول كأس اقليمى سيقام فى شهر نوفمبر 2019 لاختيار 6 منتخبات تمثل المنطقة ، وهذا العدد هو حصة المنطقة من بين 50 دولة سوف تشارك فى تلك الرياضية ، لعدم وجود رياضة الهوكى الارضى بالسويد 2021، وبذلك نكون قد استعوضنا غياب الهوكى الارضى بالفلوربول ، وانه شديد التفائل من أن البرنامج سوف تقوم وبشكل جيد من اعداد منتخبات قادرة على المنافسةالعالمية ، وما يجعله على يقين من حدوث ذلك هو درجة الاستيعاب الكبرى للمدربين خاصة وان اغلبهم مدربين للهوكى الارضى ، وان الرياضتين بينهم شبه كبير .



