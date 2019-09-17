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"مستريح الإسماعيلية".. يستولي على 4.4 مليون جنيه من مهندس بزعم توظيفها

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:13 م
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مستريح الإسماعيلية.. يستولي على 4.4 مليون جنيه من مهندس بزعم توظيفها
أرشيفية
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نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط شخص بالإسماعيلية، لنصبه على أحد المواطنين والاستيلاء منه على أكثر من أربعة ملايين جنيه بزعم توظيفها.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بلاغًا من أحد المواطنين "مهندس- مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعلية" بقيام مالك شركة توريدات مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعلية، بالحصول منه على أربعة ملايين وأربعمائة وعشرة آلاف جنيه، بزعم استثمارها له في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصوله على أرباح متفق عليها، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد أصل المبلغ المالي المستولى عليه.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وباستدعاء المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكما نجحت الإدارة في ضبط إحدى السيدات بالجيزة، لنصبها على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، قيام صاحبة مكتب للاستيراد والتصدير مقيمة في الهرم، ومطلوب التنفيذ عليها فى 22 حكما قضائيا صادر ضدها في قضايا "تبديد، شيكات" بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرتها على تخصيص وحدات سكينة لهم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مدعية عملها كموظفة بذات الهيئة، نظير التحصل منهم على مبالغ مالية.

وتم التوصل لـ 6 من المجني عليهم، حيث اتهم أحدهم المتهمة بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية تقدر بحوالي "مليون جنيه".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة أثناء ترددها على أحد المقاهي في الهرم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرّت بالأحكام الصادرة ضدها.
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