"براندون كاري" يفوز بلقب مستر أولمبيا 2019 تحت إشراف مدرب عربي

أسدل الستار منذ ساعات قليلة على مسرح مستر اولمبيا ٢٠١٩ للمحترفين في كمال الأجسام والفيزيك والكلاسيك وهو الحدث الأقوى الذى ينتظره الملايين من عشاق هذه الرياضة كل عام، والتي تقام في ولاية لاس فيجاس الأمريكية، حيث يتنافس فيه أقوى الأبطال للحصول على اللقب والجائزة المالية .





ولقد استطاع هذا العام البطل الأميركي براندون كاري الفوز وسط منافسه شرسه مع باقي الأبطال مثل رويلي وينكلار ، وويليام بوناك ، وديكستر جاكسون وهادي شوبان الذي كان من أقوى المنافسين ولكن استطاع كاري حسم النتيجة لصالحه والفوز في النهاية.





وأكد مدربه الكويتي عبدالله العتيبي أن كاري كان أكثر تركيزآ هذا العام واستطاع أن يكتسب حجما من العضلات الكبيره الضخمة المتناسقة حيث ظهر في النهاية بهذا المظهر الرائع الذي استطاع به الفوز بالرغم من كل المتاعب التي مر بها مؤخرآ حيث تعرض لحادث منذ أسبوع في الصالة وهو يتدرب حيث سقط عليه أحد الأجهزة ولحسن الحظ ، خرج كاري من الحادث بعدد من الجروح والكدمات البسيطة في رأسه وإصبع يده ولم يتأذى كثيرا بالنظر إلى مقدار الوزن الذي وقع عليه كانت ستكون النتيجة أسوأ بكثير ولكنه استطاع تخطي المحنة واليوم كما ترونه كان في أحسن أحواله.





الجدير بالذكر أن البطل الأميركي براندن كاري من فريق اوكسجين الكويت ويتدرب ويقيم في دولة الكويت الشقيقة تحت إشراف المدرب العالمي عبدالله العتيبي وقيادة السيد بدر بودي مؤسس الفريق الذي استطاع هذا العام أن يحصل علي العديد من المراكز الدولية بلاعبين فريقه وأولهم براندن الذي تحصل على الترتيب الأول في مستر اولمبيا للمحترفين وجائزة يوجين ساندو و الميدالية الذهبية وشيك بقيمة 400،000 ألف دولار.





وجاء ترتيب الخمس الأوائل والجوائز في مستر اولمبيا كما يلي:





الترتيب الأول براندون كاري وجائزه 400،000 دولار

والثاني وليام بوناك وتحصل علي 150،000 دولار

والثالث هادي شوبان وتحصل علي 100،000 دولار

والرابع دكستر جاكسون وتحصل على 45،000 دولار





وأخيرا جاء في المرتبة الخامسة رولي وينكلار وتحصل على 40،000 دولار





هذا ولم يحالف الحظ بطلنا المصري المحترف محمد شعبان في هذه المنافسة وقد ظهر بشكل لائق ولكن المنافسة كانت قوية جدآ.



