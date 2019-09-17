بيراميدز يرفض التضحية بـ"ديسابر"

أعلن مجلس إدارة نادي بيراميدز سبورت برئاسة الإماراتي سالم الشامسي التمسك بخدمات الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني؛ خلال المرحلة المقبلة.









وأكدت الإدارة أن ديسابر مستمر مع الفريق ولا تفكر في رحيله خصوصًا أنه تولى منصبه في توقيت صعب، ووصل لنهائي كأس مصر، ومازال يسعى لتحقيق أهداف النادي، ومن بينها التقدم ببطولة الكونفيدرالية.









شددت الإدارة على ثقتها في قدرة الفريق على تخطي عقبة فريق شباب بلوزداد في مواجهة الإياب بالجزائر، والمقرر لها يوم 28 سبتمبر الجاري في مواجهة الإياب، وخطف بطاقة التأهل والاستمرار في البطولة الإفريقية.









بيراميدز يخوض تدريباته استعدادا للموسم الجديد









على جانب آخر رفع ديسابر حالة الطوارئ داخل الفريق استعدادًا لمواجهة إنبي، المقرر لها يوم السبت المقبل، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري العام.









وطالب ديسابر لاعبيه بضرورة غلق ملف بطولة الكونفيدرالية الإفريقية مؤقتًا والتركيز علي الاستعداد لانطلاق الموسم المحلي للظهور بالمستوى المتميز والمنافسة على لقبي الدوري والكأس.









وترددت أنباء قوية أمس عن نية إدارة بيراميدز؛ في تجهيز خليفة الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية والأداء المخيب للآمال مع الفريق.









وأكدت الأنباء أن تفكير إدارة بيراميدز في رحيل ديسابر؛ يأتي بسبب النتائج السلبية التي يحققها الفريق مؤخراً، سواء بخسارة لقب الكأس لصالح الزمالك، أو التعادل مع فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1/1 في القاهرة، بذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.









وأوضحت الأنباء؛ أن مسئولي بيراميدز كلفوا بعض الوسطاء للتواصل مع حسام حسن المدير الفني السابق للأخير، والحالي لفريق سموحة من أجل استطلاع رأيه حول تولي تدريب بيراميدز من جديد، خاصة أن الأجواء الحالية ببيراميدز أصبحت مختلفة بعد تولي إدارة جديدة مسئولية النادي، وتوافر جميع الإمكانيات لنجاحه.









وكان مجلس إدارة سموحة تعاقد مع العميد قرب نهاية الموسم الماضي، قبل أن يتم تجديد تعاقده مع النادي السكندري لمدة موسم جديد، يبدأ مع انطلاق الدوري يوم 21 سبتمبر الجاري.