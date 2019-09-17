نابولي ضد ليفربول.. دفاع الطليان صداع في رأس أنشيلوتي

إيقاف ثلاثي هجوم ليفربول







تقام اليوم الثلاثاء أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تلك التي تجمع بين فريقي نابولي ضد ليفربول والتي تقام على أرضية ملعب إستاد سان باولو في الجولة الإفتتاحية لأعرق المسابقات الأوروبية.ويتطلع الفريق الإيطالي إلى المضي قدماً والسير على خطى المواسم القليلة الماضية والتي وقع خلال الموسم الماضي منها مع ليفربول في نفس المجموعة ونجح في إلحاق هزيمة قاتلة به في لقاء الذهاب والذي أقيم أيضاً على أرضية ملعب السان باولو.وسيكون المدير الفني كارلو أنشيلوتي على موعد مع مهمة صعبة للغاية وهو الذي يتعين عليه إيجاد طريقة مناسبة من أجل إيقاف الغزو الهجومي الذي يمارسه ليفربول بقياده الثلاثي صلاح ماني وفيرمينيو وإستقبال الأهداف الكثيرة التي يعاني منها في الموسم الحالي.وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على المشاكل التي خلفها خط دفاع نابولي لأنشيلوتي والثغرات التي من الممكن أن يستغلها صلاح ورفاقه.مشاكل دفاعيةالبداية كانت في سوق الإنتقالات حيث أبرم الفريق الكثير من الصفقات المميزة على المستوى الدفاعي بالحصول على خدمات كوستاس مانولاس من فريق نادي روما بالإضافة إلى ضم جيوافني دي لورينزو صخرة فريق إمبولي وحافظ على القوام الرئيسي له بإستثناء التخلي على ألبيول الذي عاد لليجا عبر بوابة الغواصات الصفراء.ووجد الكثير من النقاد الصحفيين في إيطاليا أن نابولي أصبح أكثر صلابة من الموسم الماضي خاصةً أنه ضم مانولاس والذي سيشكل ثنائية قوية للغاية مع كوليبالي إلا أن الدفاع لم يظهر بالصورة السليمة في المباراتين الأولى والثانية بالموسم.الاختبار الحقيقي الأول الذي تعرض له أنشيلوتي وكتيبته كان أمام فيورينتينا وبدأ الإيطالي المباراة بثنائية كوليبالي ومانولاس لكن الفريق إستقبل ثلاثة أهداف وهي التي إنتهت بفوز نابولي بنتيجة 4-3 قبل أن يستقبل أربعة أهداف دفعه واحدة في مباراة يوفنتوس التي خسرها بنتيجة 4-3 وسجل كوليبالي هدفاً بمرماه.وتكمن نابولي أخيراً في الحفاظ على نظافة شباكه بالجولة الثالثة ضد سامبدوريا وهي التي قرر فيها أنشيلوتي إراحة مانولاس قبل موقعة الريدز المنتظرة في دوري أبطال أوروبا وقرر إقحام ماكسيموفيتش بجانب السنغالي كوليبالي.وسيواجه أنشيلوتي عقبة كبيرة تتمثل في طريقة إيقاف واحد من أفضل خطوط الهجوم حول العالم عندما يواجه فريق نادي ليفربول والذي يتمتع بثلاثي ناري مكون من صلاح وماني وفيرمينيو خاصةً وأنهم يتمتعون بتفاهم كبير الأمر الذي يشكل خطورة على مرمى المنافسين.وتمكن السنغالي ساديو ماني خلال الموسم الجاري من المساهمة في تسجيل سبعة أهداف في ستة مباريات خاضها بواقع ستة أهداف وتمريرة حاسمة وحيدة في الوقت الذي ساهم فيه البرازيلي فيرمينيو بستة أهداف فيسبعة مباريات بتسجيله هدفين وصناعته أربعة أخرين.أما الدولي محمد صلاح فشارك في ستة أهداف خلال سبعة مباريات أيضاً لكنه نجح في تسجيل أربعة أهداف وساهم في صناعه هدفين.ويتطلع أنشيلوتي إلى أن يسير على نفس خطى الموسم الماضي بعد نجاحه في الفوز على الريدز وحرمه أنيابه من الوصول للمرمى طيله التسعين دقيقة.لكن يبقى السؤال الأهم هل يكرر نابولي ما فعله الموسم الماضي أم ستحرمه الثغرات الدفاعية من ذلك ؟