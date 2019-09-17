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أسعار الدواجن اليوم في مصر 17-9-2019

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:20 ص
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أسعار الدواجن اليوم في مصر 17-9-2019
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اسعار الدواجن اليوم 
تستقر أسعار الدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-9-2019، وذلك بعد التراجع الاخير الذي شهدته اسعار الدواجن في الاسواق خلال تعاملات امس، حيث وصل سعر الكيلو في المزرعة إلى نحو 17 جنيهًا، وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الدواجن في الأسواق اليوم وجاءت الأسعار على النحو التالي:

اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 17-9-2019
تراجعت أسعار كيلو الدواجن إلى 17 جنيها مقابل 18 جنيها في المزرعة لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 21 و22 جنيها مقابل 23 جنيها الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر كرتونة البيض بنحو جنيهين، لتصل إلى 31.5 جنيه بالمزرعة، وتباع بسعر يتراوح بين 36 و37 جنيها بالأسواق.

وكانت اسعار الدواجن قد سجلت سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم الاثنين نحو 29 جنيها بالمزرعة، وتباع بنحو 34 جنيها بالأسواق، وكانت أسعار الدواجن استقرت الأسبوع الماضي، بعدما شهدت تراجعًا كبيرًا الشهر الماضي.

ارتفاع اسعار الدواجن اليوم 

سجلت اسعار الدواجن في الاسواق خلال تعاملات الاسبوع الماضي نحو 23 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 20 و21 جنيها الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الدواجن البلدي اليوم بين 27 و28 جنيها بالمزرعة، ويباع بالأسواق بنحو 32 جنيها للكيلو الواحد، في حيث سجل سعر كرتونة البيض نحو 27 جنيها بالمزرعة، لتباع بالأسواق بنحو 33 جنيهًا.

أسعار الدواجن في السوق اليوم


النوع

السعر

 

لجم ابيض

21.50 جنيها

 

لجم ساسو

33.50 جنيها

 

لحم بلدى

33.50 جنيها

 

كتكوت ابيض

5.50 جنيها

 

كتكوت ساسو

4.25 جنيها

 

كتكوت بلدى

3.50 جنيها

 

بط بيكينى

14 جنيها

 

بط مسكوفى

14 جنيها

 

بط مولارد

14.50 جنيها

 

بيض ابيض

31.50 جنيها

 

بيض احمر

30.50 جنيها

 

بيض بلدى

42.50 جنيها

 

 

 

 

 

 

 

 




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