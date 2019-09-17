أبرزها "تراجع سعر الدولار أمام الجنيه".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها؛ تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، فضلًا عن بدء التصويت في الانتخابات الإسرائيلية الثانية.





الحماية المدنية تخمد حريقين في سوهاج

سيطرت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج علي حريقين منفصلين قبل حدوث إصابات بشرية للمواطنين بمركزي البلينا وجرجا جنوب محافظة سوهاج.





وبدأت تفاصيل الواقعتين بإخطار لللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج بنشوب حريق شرطة بمخزن مراتب أسفنجية بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.





وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن مراتب أسفنجية ملك محمود ش ح ع 35 عامًا تاجر مراتب ويقيم بذات الناحية كائن بالطابق الأرضي بعقار مكون من سبعة طوابق ملك محمد م ي وتم السيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".





وبسؤال مالك المخزن قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضاف باحتراق كمية من المراتب الأسفنجية ونفي الشبهة الجنائية وتحرر محضرًا بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لتولي التحقيق.





كما تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج بلاغًا من مأمور مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج يفيد بنشوب حريق بمنزل دائرة المركز.





وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ومبني بالطوب الأحمر والطين ومسوقف بأفلاق النخيل ملك السيد م م ا 73 عامأً بالمعاش ويقيم بذات الناحية وتم السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية.





وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضاف بإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفي الشبهة الجنائية وتحرر محضرًا بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.





الدولار يتراجع من جديد

فقد الدولار أمام الجنيه اليوم مزيدًا من القروش والتى يخسرها يوميًا، مع تحسن الأداء الاقتصادي وارتفاع الاستثمار لأجنبي المباشر، وسط توقعات بتحقيقة مستويات 16 جنيه نهاية العام الجاري.





وسجل الدولار خسائر جديد بنهاية تعاملات اليوم بقيمة 2 قرشًا؛ ليصل إلى 16.29 جنيه لشراء، ونحو 16.31 جنيه للبيع بالبنك المركزي.





وفي باقي البنوك تراجع ايضا الدولار بقمية تتراوح بين قرشًا إلى 2 قرشًا، حيث سجل 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع في بنك التعمير والأسكان، وبلغ في بنك الأسكندرية 16.5 جنيه للشراء و16.6 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الأسلامي سجل 16.42 جنيه للشراء و 16.52 جنيه للبيع، وبلف في بنك البركة 16.33 جنيه للشراء و16.43 جنيه للبيع، ويلغ في البنك الأهلى وبنك مصر وبنك مصر ايران وبنك العودة نحو 16.32 جنيه للشراء و 16.42 جنيه للبيع.





وتوقع عدد كبير من الخبراء أن يصل سعر الدولار إلى 16 جنيه بنهاية العام مع استمرار تحسن الأداء الاقتصادي للبلاد.





التصويت في الانتخابات الإسرائيلية الثانية

وعلى الصعيد الدولي، بدأ الإسرائيليون التصويت، اليوم الثلاثاء، في الانتخابات الثانية التي ستقرر بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة على الرغم من الاتهام بتهم الفساد الذي يلوح في الأفق.





يسعى نتنياهو، وهو القائد الذي خدم اطول مدة في التاريخ الإسرائيلي، إلى الحصول على فترة ولاية رابعة على التوالي، وخامسة إجماليًا، لكنه يواجه تحديا قاسيا من قبل القائد العسكري المتقاعد بيني جانتز، الذي يدير حزبه الأزرق والأبيض الوسطي حتى حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.





يمكن أن يكافح كلا الحزبين لتشكيل تحالف أغلبية مع حلفاء أصغر حجمًا، مما يجبرهم على تشكيل حكومة وحدة وطنية محتملة.





بينما يصور نتنياهو نفسه كرجل دولة مؤهل بشكل فريد لقيادة البلاد في أوقات عصيبة. ويحاول غانتس أن يصور نتنياهو على أنه مثير للانقسام، ويقدم نفسه على أنه بديل صادق.





ويمثل تصويت اليوم الثلاثاء المواجهة الثانية لهذا العام بعد الانتخابات السابقة في أبريل.





بدا أن نتنياهو مهيأ للبقاء في منصبه في ذلك الوقت، مع سيطرة حلفائه التقليديين على الأحزاب اليهودية القومية والدينية المتطرفة على الأغلبية البرلمانية.





طائرات مجهولة تضرب مراكز إيرانية

كما شنت طائرات مجهولة ضربات على مواقع ومراكز إيرانية في منطقة البوكمال، عند الحدود السورية العراقية.





ويعد هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه في سبتمبر، بعد ضربات إسرائيلية قتلت 18 من الإيرانيين والمليشيات الموالية في البوكمال، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.





كما أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في وقت سابق بأن ميليشيات مدعومة من إيران تعرضت لضربات جوية ليل الاثنين، على الحدود بين العراق وسوريا.





وأفاد مراسل العربية بأن قائم مقام معبر القائم الملاصق للحدود العراقية-السورية أكد سماع إنفجارات في حدود الساعة الثانية عشر والنصف ليلاً(بالتوقيت المحلي)، دون أن تعرف طبيعة تلك الانفجارات.





وكان مصدر أمني في حكومة الأنبار المحلية، أكد في وقت سابق الثلاثاء، وقوع انفجارات عنيفة هزت منطقة البو كمال السورية القريبة من الشريط الحدودي مع العراق غربي الأنبار، بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام عراقية محلية.





وأضاف أن القوات الأمنية شددت إجراءاتها الاحترازية على طول الشريط الحدودي مع سوريا تحسبا لأي طارئ.



