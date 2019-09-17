الأزمة تشتعل داخل الأهلي.. وأول رد رسمي من رئيس النادي 

Advertisements

يبدو بأن رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة قد قرر أخيرًا كسر حاجز الصمت، وخرج ليرد على كل الاتهامات التي تم توجيهها له من قبل الأمير منصور بن مشعل المشرف على فريق كرة القدم داخل النادي في الساعت الماضية.



البداية كانت مع تصريحات الأمير منصور بن مشعل، والتي اتهم فيها رئيس النادي الأهلي، أحمد الصائغ بأنه يتدخل في شئون فريق كرة القدم، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على نتائج الفريق، مؤكدًا أن الصائغ لم يقم بتنفيذ وعوده الانتخابية بجلب دعم مالي للنادي، بالإضافة إلى الاجتماع باللاعبين حتى ساعات متأخرة وهي أمور غير صحيحة على الإطلاق، ويجب أن تتوقف بحسب وجهة نظر بن مشعل.



وفي حديثه لبرنامج الدوري مع وليد، قال أحمد الصائغ، إنه لما يريد أن يدخل في صدام أو تراشق بالكلمات مع المشرف على كرة القدم في النادي الأهلي، الأمير منصور بن مشعل، رغبة منه أن لا يتحول الأمر إلى حرب كلامية وصراع طرف ضد طرف آخر، وهذا الأمر سوف يؤثر على مستوى الفريق وتركيز اللاعبين.



وقال أحمد الصائغ، بأن سبب وصوله للنادي بشكل متأخر كان بسبب تعرض ابنته إلى الكسر، حيث كان يضطر إلى التواجد معها لساعة متأخرة من الليل، لذا فإن الحديث عن كون يتعمد مقابلة اللاعبين في وقت متاخر، هو حديث غير صحيح على الإطلاق.



وفي نهاية حديثه، أقسم رئيس النادي الأهلي بأنه لا يتدخل في شئون الفريق الأول لكرة القدم في النادي، وأن تواجده مع الفريق يقتصر فقط على إنهاء الأمور الإدارية وتوقيع عقود الرعاية أو ما شابه ذلك فقط.