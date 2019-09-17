المبعوث الصيني يزور الولايات المتحدة للتحضير لمحادثات التجارة

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يتوجه مبعوث صيني إلى واشنطن يوم الأربعاء للتحضير للمفاوضات التجارية.



ويأتي هذا الإعلان اليوم الثلاثاء في أعقاب إشارات تصالحية من الجانبين قبل محادثات أكتوبر بشأن خلافهما حول التجارة والتكنولوجيا، والذي يهدد بتخفيض النمو الاقتصادي العالمي.



وقالت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان "لياو مين" نائب وزير المالية سيرأس وفدا الى واشنطن "لتمهيد الطريق" للجولة الثالثة عشرة من المفاوضات. ولم يذكر تفاصيل عن جدول أعمالهم.



رفعت الحكومتان تعريفة جمركية على مليارات الدولارات لسلع بعضهما البعض. وأدى ذلك إلى ضرب المزارعين والمصنعين على كلا الجانبين وأثار مخاوف من ركود الاقتصاد العالمي.



أعلنت بكين يوم الجمعة أنها سترفع التعريفات العقابية عن فول الصويا الأمريكي، وهو أكبر واردات الصين من الولايات المتحدة. جاء ذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بتأجيل رفع التعريفة الجمركية على الواردات الصينية. لكن لم يكن هناك أي دليل على إحراز تقدم بشأن القضايا الأساسية في نزاعهم المتراكم.



ذكرت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة أن الصين ترحب بقرار الرئيس دونالد ترامب بتأجيل التعريفات لمدة أسبوعين، وقالت إنها ستعفى المنتجات الزراعية الأمريكية مثل فول الصويا ولحم الخنزير من الرسوم الجمركية الإضافية.



تنضم هذه السلع الزراعية إلى 16 نوعًا من المنتجات الأمريكية التي سيتم إعفائها من التعريفة الجمركية. وسيكون الإعفاء ساري المفعول لمدة عام حتى 16 سبتمبر 2020.



جاءت هذه الخطوة بعد أن قال ترامب يوم الخميس إنه سيفكر في صفقة تجارية مؤقتة مع الصين، على الرغم من أنه لا يفضلها.



كان شراء الزراعة في الصين نقطة الخلاف في المعركة التجارية، حيث اتهم ترامب الصين مرارًا وتكرارًا بعدم الوفاء بوعودها. قالت الصين يوم الخميس أن الشركات المحلية بدأت في إجراء ابحاث حول أسعار فول الصويا ولحم الخنزير في الولايات المتحدة. ذُكر أن المستوردين الصينيين اشتروا ما يصل الي 600000 طن متري من فول الصويا من محطات تصدير شمال غرب الولايات المتحدة في المحيط الهادئ في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

تريد واشنطن من بكين أن تتراجع عن خطط التنمية التي تقودها الدولة للزعماء في مجال الروبوتات والتقنيات الأخرى. تجادل الولايات المتحدة وأوروبا وشركاء تجاريون آخرون بأن هؤلاء ينتهكون التزامات الصين تجاه التجارة الحرة.



يشعر بعض المسؤولين الأميركيين بالقلق من أنهم سيقوضون القيادة الصناعية الأمريكية.



انهارت المفاوضات في شهر مايو حول كيفية تنفيذ أي صفقة.



وتقول بكين إنه يجب رفع رفع ترامب التعريفية بمجرد سريان الاتفاقية. تريد واشنطن الاحتفاظ ببعضها لضمان التزام الصين بها.



وافق ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في يونيو على استئناف المحادثات ولكن لم تسفر الجولة الأخيرة في شنغهاي في يوليو عن أي تقدم.

