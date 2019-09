"3 دقات" لـ أبو تتخطى نصف مليار مشاهدة في سابقة الأولى من نوعها لأغنية عربية

تخطت أغنية " 3 دقات" للمطرب أبو، والتي تعد الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، حاجز النصف مليار مشاهدة، وهو ما يعد رقًما قياسيًا جديدًا لأغنية عربية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وبعد النجاح الساحق الذي حققته أغنية " 3 دقات " للفنان المصري الواعد " أبو " ومن ثم الانتشار الواسع بين أرجاء الوطن العربي مؤخراً علي الصعيد الفني و من خلال المتاجر الإليكترونية المختلفة ، قام الفنان اللبناني جوني عواد بترجمة كلمات الأغنية إلي اللغة الإسبانية وغنائها بعد موافقة من الفنان " أبو" .

واستطاعت " 3 دقات " ان تحقق نجاحاً باهراً بعد أن تخطت 125 مليون مشاهدة علي الموقع الإجتماعي " يوتيوب " و 28 مليون استماع عبر تطبيق " أنغامي " لتفوز بجائزة أفضل أغنية لعام 2017 ، فضلاً عن احتلال المركز الأول منذ شهر أكتوبر 2017 وحتى الآن حسب تصنيف World Music Awards .





رد فعل أبو على نجاح الأغنية

وفي مداخلة هاتفية حصرية لـ " أبو " مع الإعلامي خالد عليش عبر إذاعة " نجوم إف إم " ، أعرب الفنان " أبو " عن سعادته لانتشار الأغنية عالمياً في وقت قصير ، بعد أن تم تغطيتها أكثر من 40 مرة تقريباً بلغات مختلفة ، مؤكداً أن الأغنية مصرية 100 % ولا مانع من إعادة غنائها علي الإطلاق .

وأوضح " أبو " خلال المداخلة ، أن اللحن الأسباني الذي يتداول حالياً علي مواقع التواصل الإجتماعي قام بغنائه مطرب لبناني يعمل مدرس للغة الإسبانية وقام بترجمتها بالاتفاق مع " أبو " ، نظرا لإعجابه بالأغنية وانتشارها الكبير في العالم بشكل عام ولبنان على وجه الخصوص ، الأمر الذي جعله يبدي موافقته والترحيب بغنائها باللغة الفرنسية أيضاً .

يُذكر أن جوني عواد هو فنان لبناني ، يمارس مهنته الأساسية في تدريس اللغة الإسبانية ، والتي يقوم من خلالها بإستغلال موهبته وصوته في ترجمة وغناء العديد من الأغنيات باللغة الإسبانية منذ سنوات طويلة مضت.

ومن بين هذه الأغنيات قدم جوني عبر موقع " يوتيوب " والذي يعتبره منصة رئيسية لإطلاق أغانيه ، أغنية الفنانة " كيلي كلاركسون " Heartbeat " ، " AVE MARIA " و " Maybe i Maybe you " ، حتى أستمع إلى الأغنية المصرية " 3 دقات " التي قام بغناءها الفنان "أبو" والفنانة الكبيرة يسرا.





النسخة الأسبانية





وفي هذا الصدد ، تابع " أبو " قائلاً : " تواصلت مع المطرب اللبناني جوني عواد عبر الهاتف بعد إرسال النسخة الأسبانية و أبديت له إعجابي الشديد بها ، وسنلتقي قريباً في بيروت لإعداد النسخة الفرنسية الجديدة سوياً " .

كما تعتبر النسخة الإسبانية هي الأكثر إعجاباً بالنسبة لـ " أبو " ، بعد أن استمع إليها قبل طرحها عبر الإنترنت ، حيث قام جوني بالتواصل معه لطرح الفكرة ، وفور تنفيذها قام " أبو " بالإستماع إليها وأكد أنها أفضل نسخة طرحت للأغنية .

ومن جانبة ، قال المطرب اللبناني جوني عواد – الذي أعاد غناء " 3 دقات " بالأسبانية : " سمعت الأغنية للمرة الأولي بصوت أبو و يسرا ، وقمت بترجمة كلماتها التي ألهمتني إلي اللغة الأسبانية كي تنشر السعادة كما فعلت في العالم العربي " .

أضاف المطرب اللبناني عواد الذي أعاد غناء لحن لفرانك سيناترا بصوته من قبل ، أنه تواصل مع الإعلامية إيناس الشواف لتنقل الأغنية بصوته إلي الفنان " ابو " كي يسمعها قبل طرحها حفاظاً علي حقوق الملكية الفنية والفكرية ، موضحاً أن سبب رغبته في ترجمتها يعود لشدة حبة بالأغنية وتأثره بها .

كما عبر جوني في حوار على الإذاعة اللبنانية Fame FMعن حبه لمصر وفنانيها ، مُشيداً بالتعاون الفني القائم بين البلدين والمواهب الواعدة التي ظهرت خلال السنوات الماضية ، مما يؤكد مدي الحب بين الشعبين وعلي الصعيد المستقبلي ، تعتزم شركة Old Metro " للإنتاج الفني طرح أغنية " شربات " للفنان " أبو " ضمن الألبوم الجديد الذي يحمل إسم " شَرْبَات 2017 " خلال شهر مارس المقبل ، والذي يضم 10 أغنيات متنوعة ، من كلمات الكاتب والسيناريست " تامر حبيب " و” أبو ” وتوزيع رامي سمير .