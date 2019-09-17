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بـ"حشيش وأسلحة نارية وذخيرة".. سقوط عصابة الأقارب بأوسيم

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:58 ص
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بـحشيش وأسلحة نارية وذخيرة.. سقوط عصابة الأقارب بأوسيم
المتهمون
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إيمان عبد العاطي
 
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نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في إسقاط عصابة عائلة الغنتوري، وبحوزتهم كيلو حشيش وأسلحة نارية وذخيرة، داخل قطعة أرض زراعية بمنطقة أوسيم، شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات للمقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم مفادها قيام بعض الأفراد من عائلة الغنتوري بتكوين بورة إجرامية لترويج المواد والعقاقير المخدرة بمنطقة عزبة محيسن، بدائرة المركز وأن القائمين عليها هم كل من "أمير. ع. ا. ع"، 22 سنة، عاطل، "سالم. ع. ا. ع"، 32 سنة، عاطل، "محمد. ص. س. ح"، 27 سنة، عاطل، و"شعبان. ع. س. ع. م"، 28 سنة، عاطل سبق اتهامه في قضيتين ( شروع في قتل، اتجار مخدرات وسلاح أبيض ) والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية الأخيرة.

كما بينت التحريات التي أجريت بإشراف المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة أن جميعهم مقيمون عزبة محسن، بدائرة المركز، متخذين من قطعة أرض زراعية بمنطقة سكنهم، مكانا لمزاولة نشاطهم الاجرامي الآثم مستغلين طبيعة المنطقة في كشف القوات حال استهدافهم مما يسهل لهم الهرب.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة والاستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية مكبرة برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، وباستهدافهم أمكن ضبطهم وبحوزتهم 5 فرش لجوهرة الحشيش المخدر، 10 قطع لجوهرة الحشيش المخدر ( وزنت كيلو و100 جرام )، 114 لفافة ورقية تحوى بداخلها نبات البانجو المخدر وزنت 50 جرام، 3 لفات ورقية تحوى بداخلها نبات البانجو المخدر وزنت 50 جراما.

وكما تم ضبط 28 طلقة خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 3 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 5 طلقات من ذات العيار، سلاح أبيض خنجر، 4 هواتف محمولة، مبلغ 3230 جنيها، وتم التحفظ على المضبوطات واقتيادهم إلى ديوان المركز.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل ترويجها والمبلغ المالى من حصيلة بيعها والسلاحين الناريين والذخائر للدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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