مصمم ضد الزلازل والصواعق.. معلومات مذهلة عن مشروع المتحف المصري الكبير (فيديو)



وشدد "طارق" في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه لبنى عسل، على أنه ستكون هناك منافذ للبنوك، وقاعات للاستراحة والترفيه لأنه لن يستطيع الزائر الانتهاء منه في يوم واحد، موضحا أن المشروع يقام على حوالي 117 فدانا ينقسم لعدة مبان، ومنها مبنى المؤتمرات، ومبنى المتحف.



ولفت إلى أن قاعة المدخل الرئيسي للمدخل تحتوي على عدة تماثيل، أولها تمثال رمسيس، ثم عامود الملك مرنبتاح، وسيتم وضع تمثالين آخرين خلف العامود، مشددا على أن المبنى مصمم على أنه مقاوم للزلازل ويوجد نظام حماية من الصواعق، حيث هناك حوالي 7.5 مليون سائح متوقع أن يزورونه في العام، موضحا أن هناك حوالي 8 آلاف عامل يعملون في المشروع على مدار اليوم.



من جانبه قال الدكتور عيسى زيدان، مدير الشئون التنفيذية ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إنه سيتم عرض المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، لأول مرة، وتم الانتهاء من ترميم حوالي 95% من القطع، وجاهزين للعرض.



وأشار "زيدان" إلى أنه سيتم عرض 3 أسرة ذهبية خاصة بالملك الصغير، وعجلة حربية، ولأول مرة سيتم عرض 6 عجلات حربية في مكان واحد، لتكون المجموعة كاملة.



وأوضح مدير الشئون التنفيذية ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أنه لن يتم عرض القطع إلى جوار بعضها، بل سيتم وضعها بطريقة سيناريو لقصة توت عنخ آمون، واكتشاف مقبرته، لافتا إلى أن هناك 48 ألف قطة في معامل الترميم والمخازن بالمتحف المصري الكبير.

قال المهندس مصطفى طارق، الاستشاري بمشروع المتحف المصري الكبير إن المشروع يتكون من المدخل الرئيسي للمتحف، ويقع مركز المؤتمرات على اليمين، وسيكون به قاعة عرض سينمائي، ولقاءات نقاشية عن الحضارة المصرية، وسيتم أيضا وضع نباتات من التي كان الفراعنة يستخدمونها.