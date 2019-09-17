متسابق في "أوسكار الإبداع الأفريقي": عندما تلقيت الدعوة رتبنا الحقائب وسافرنا طوالي



وقالت إحدى المشاركات من دولة زامبيا، إنها تلقت رابطًا إلكترونيا في رسالة عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، للاشتراك في المسابقة، وظنت في البداية أنها ليست حقيقية، ولكنها فتحت الرابط وتقدمت.



وأشارت إلى أنها في البداية كان هدفها هو الفوز بالمسابقة فقط، إلا أنها بعد قدومها إلى مصر أحبت الأجواء التي تقام فيها المسابقة وأحبت أجواء مصر.



وفي السياق ذاته، قالت متسابقة من جنوب السودان، إنها من إحدى القبائل الشهيرة المنتشرة في جنوب السودان، ودول أخرى، وعندما جاءت إلى مصر التقت بأحد أفراد القبيلة يعيش في دولة أخرى، معربة عن سعادتها بأن يتم اللقاء على أرض مصر.



أما "محمد"، متسابق من السودان، فقد أكد أن هذه الزيارة لمصر ليست الأولى وشارك في وقت سابق في أسبوع خاص عن العلاقات المصرية السودانية، مشددا على أنه عندما جاءت له دعوة بالمشاركة في المسابقة "رتبنا الحقائب وسافرنا طوالي".



هذا، واحتضنت مصر مسابقة "أوسكار الإبداع الأفريقي" أوسكار الإبداع الإفريقي بمشاركة 150 شاب من 24 دولة، بالإضافة إلى مصر، وجاءت قائمة الدول المشاركة كالآتي: السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، تونس، موريتانيا، تنزانيا، الصومال، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تشاد، زامبيا، جامبيا، جزر القمر، مالاوي، نيجيريا، الكاميرون، توجو، كينيا، مدغشقر، جنوب أفريقيا، بوركينا فاسو، غانا.

استضاف برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، عددا من الشباب الأفريقي المشارك في "أوسكار الإبداع الأفريقي"، الذي احتضنتها مصر فعالياته خلال الأيام الماضية.