بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للمطربة العالمية ريحانا، ظهرت خلالها بطن بارز جعلت رواد مواقع التواصل يصدقون أنها بالفعل حامل من صديقها الملياردير السعودي حسن جميل.



وتظهر ريهانا في الصورة وهي ترتدي فستان أسود قصير ضيق يحتضن بطنها البارزة مما أثار الشكوك حول حملها.. وعلى الفور، سارعت النجمة العالمية عن طريق مصدر مقرب لها بنفي الخبر بعد أن فوجئت بانتشاره بهذه السرعة.



إطلالة مثيرة للجدل



وبرغم نفيها لخبر حملها، فإن صاحبة أغنية Umbrella قد ظهرت لاحقاً بإطلالة مثيرة للجدل، حيث أطلت بفستان جلدي قصير محدد للجسم، بينما كانت تخفي بطنها بذراعها، وهو ما أعاد الشكوك حول زيادة وزنها، بينما علق البعض بأنها ليست حامل وإنما تعاني من زيادة بسيطة في الوزن ولا تريد أن ترصدها عدسات الكاميرات.





ريهنا تتخلى عن الغناء

اعتذرت النجمة العالمية، ريهانا، لمعجبيها بشأن تخليها عن الغناء لفترة مؤقتة؛ بسبب تركيزها على العمل في مجالها الجديد.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ريهانا اعترفت بأنها لن تصدر أي موسيقى جديدة في أي وقت قريب؛ لأنها تركز على إمبراطوريتها في الأزياء والملابس الداخلية ومستحضرات التجميل التي تقدر بـ486 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة أن الفنانة وجهت كلمات لمتتبعيها تحثهم فيها على الصبر عليها في هذه الفترة "يجب أن يتحلوا بالصبر قبل سماع أي شيء جديد عنها“.

وأضافت ”كل ما أقوم به سيكون مؤتمنًا سواء كان الألبوم أو العطور أو الملابس الداخلية أو المكياج أو الموضة، يجب أن تنتظروا أنا آسفة جدًا“.

وفي السنوات الثلاث الأخيرة، حولت ريهانا انتباهها إلى مشاريع أخرى، بما في ذلك خط الملابس الداخلية التي حققت لها إيرادات قدرت ب120 مليون جنيه إسترليني.

"فانتي بوتي"

في غضون ذلك، حققت ماركة مستحضرات التجميل "فانتي بوتي" الخاصة بها، أرباحا تقدر ب80 مليون جنيه إسترليني في الأسابيع القليلة الأولى من مبيعاتها، إلا أن العلامة التجارية الآن تبلغ قيمتها 2.5 مليار جنيه إسترليني.

يذكر أن ريهانا لم تصدر ألبومًا منذ 2016، وركزت بدلًا من ذلك على مشاريع أخرى بما في ذلك الأزياء والمكياج.





