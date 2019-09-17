فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في السوبر

يدرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر الجديد للفريق إختيار بديل للمهاجم المغربي المصاب وليد أزارو والذى تأكد غيابه عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى مباراة السوبر المصري يوم الجمعه المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية.





وأصبح الجهاز الفنى فى حيرة فى الإختيار بين صلاح محسن مهاجم الفريق والمتألق خلال الفترة الأخيرة مع المنتخب الأولمبي وسجل هدف الأهلى الأول أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية خلال المباراة التى أقيمت على ملعب مالابو يوم السبت الماضي فى ذهاب دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، وبين مهاجم الفريق والذى شارك بشكل أساسي خلال اللقاء السابق مروان محسن لإختيار أحدهما لقيادة هجوم الأهلى أمام الزمالك.





وأصيب وليد أزارو خلال المعسكر الأخير لمنتخب بلاده المغرب بعد المشاركة لدقائق أمام بوركينا فاسو فى إطار التوقف الدولى، وأجرى اللاعب اشعة على الرمبة لمعرفة مدة الغياب عن الملاعب.





وأعلن اتحاد الكرة عن حضور جماهيري فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بحضور 10 ألاف مشجع بواقع 5 ألاف مشجع لكل فريق.





ويذكر أن النادى الأهلى يلعب بطولة السوبر كونه بطلاً للدورى المصري موسم 2017_2018 والزمالك يلعب السوبر كونه بطلاً لبطولة كأس مصر العام الماضي 2018 بعد الفوز على سموحه بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدف لكل فريق.





ويسعى ميتشو للتتويج بثانى ألقابه مع نادى الزمالك بعد الفوز ببطولة كأس مصر والتى فاز بها الزمالك على بيراميدز بثلاثيه دون رد على ملعب برج العرب بالأسكندرية بينما يسعى المدرب السويسري رينيه فايلر لتثبيت اقدامه وللظهور بشكل جيد أمام جماهير الأهلى.





وسيحدد اتحاد الكرة خلال الأسابيع المقبلة موعد مباراة السوبر الجديد والذى تحدد طرفيه وهم الأهلى والزمالك بعد تتويج الزمالك أمس بلقب كأس مصر 2019 على حساب نادى بيراميدز بثلاث أهداف دون رد وكان الأهلى قد توج ببطولة الدورى المصري، وسوف تحدد الجبلاية موعد اللقاء لاحقاً.